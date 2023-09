Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - Alle 9 Relikt-Terminals und wo ihr sie findet

Songbird macht euch ein großes Geschenk mit dem Relikt-Skillbaum. Wir zeigen euch, wie ihr das Maximum rausholt.

In Dogtown zu überleben ist gar nicht so einfach, wenn ihr genau in der Schusslinie zwischen schwer bewaffneten Söldnern und skrupellosen Gangs steht. Doch dafür gibt euch Phantom Liberty ein neues Spielzeug an die Hand. Mit dem Relikt-Baum verstärkt ihr eure Cyberware so weit, dass die Gangs von Cyberpunk 2077 eher mit euch in Dogtown eingeschlossen sind, als umgekehrt.

Relikt-Punkte von Songbird bekommen

Eure ersten Skillpunkte bekommt ihr schon in den ersten Minuten des Addons. Songbird schaltet die neue Software während der Quest ‘Dog Eat Dog’ für euch frei und gibt euch gleich drei Punkte dafür, sodass ihr eines der Haupttalente skillen könnt.

Weitere drei Punkte gibt es dann später in ‘Birds With Broken Wings’. Wann ihr auf diese Quest trefft, erfahrt ihr hier:

Die Terminals finden

Wenn ihr nun den Relikt-Skillbaum komplettieren möchtet, dann braucht ihr noch neun weitere Punkte, die ihr nur von Terminals bekommt, die überall in Dogtown versteckt sind. Sie werden leider auf der Karte erst markiert, wenn ihr fast neben ihnen steht, aber eure Cyberware spielt in ihrer Nähe verrückt, was ein guter Indikator für euch ist.

Hier sind alle Relikt-Terminals auf der Karte:

Braucht ihr alle Terminals? Eigentlich braucht ihr nur sechs Terminals. Von den oberen vier Talenten könnt ihr nur jeweils eines nutzen, da ihr nur eine Arm-Cyberware tragen könnt. Da sich die Punkte jederzeit neu verteilen lassen, seid ihr mit sechs zusätzlichen Punkten bei maximaler Stärke.

Terminal 1: Das Stadion

Wenn ihr das Stadium zum ersten mal betretet, dann steht ihr direkt vor einem Waffenhändler und würdet nun nach rechts gehen, um Songbird zu treffen. Geht stattdessen nach links bis ans Ende des Ganges und schaut nach rechts. Das Terminal ist hinter ein paar Gerüsten versteckt.

Terminal 2: Golden Pacific Apartments

Im Nordwesten der Pyramide findet man ein großes Apartment-Gebäude. Sucht in der Nähe die Treppe und geht in den zweiten Stock, wo ihr das Terminal findet.

Terminal 3: Golden Pacific Ruins

Im Süden der Pyramide gibt es ein zerstörtes Gebäude. Erreicht die Spitze und ihr findet das Terminal. Am einfachsten geht das über ein anderes Gebäude in der Nähe, von wo aus ihr über die Statue hinüber kommt.

Terminal 4: Luxor High Wellness Spa

Sobald ihr in die Nähe des Biotechnica-Gebäudes kommt, wird der Ort als Voodoo Boys Festung markiert. Kämpft euch durch, erledigt den Boss, dem ihr auch gleich eine ikonische Waffe abnehmt, und dann könnt ihr das Terminal hier aktivieren.

Terminal 5: Basketball Platz

Das Terminal ist unter derselben Unterführung, wo ihr während der Hauptquest in Solomons Auto einsteigen sollt.

Terminal 6: Verlassenes Parkhaus

Ihr könnt dieses Terminal schon finden, bevor ihr auf Myers trefft. Es ist in dem Parkhaus, durch das ihr die Absturzstelle erreicht. Geht von der Straße aus die Rampe hoch und ihr findet das Terminal links auf der zweiten Ebene.

Terminal 7: Kress Street

Das Terminal ist direkt neben dem Schnellreisepunkt Kress Street, wo auch der Unterschlupf ist.

Terminal 8: Barghest Festung

Geht vom letzten Terminal aus nach Westen, bis ihr die Barghest-Markierungen seht. In der Festung findet ihr das Terminal in dem kleinen Kontrollraum vor dem Raum mit dem Boss. Dafür müsst ihr aber sehr tief in die Anlage.

Terminal 9 Massdrive Gebäude

Dies ist eine weitere Festung am südwestlichsten Punkt von Dogtown. Erledigt alle Gegner und den Boss und geht die Rolltreppen links hinauf. In einem Raum auf der linken Seite ist das letzte Terminal.

