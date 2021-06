Cyberpunk 2077 ist überraschend zurück im PlayStation Store, aber nicht bei uns

Laut aktueller Meldung von IGN kehrt Cyberpunk 2077 zurück in den PS Store für PS4 und PS5. Das Action-RPG von Entwickler CD Projekt Red wurde aufgrund massiver Probleme zum Release aus dem Angebot genommen – GamePro sprach für die Last Gen-Versionen eine Kaufwarnung aus.

Hier der Blick in den PS Store der PS5:

Bislang nicht in Deutschland: Wie die Seite IGN beschreibt, kann das Spiel im internationalen PS Store über die Suchfunktion gefunden werden, wird dann als "neu angekündigt" aufgeführt. Hierzulande wird das Spiel aktuell noch nicht aufgelistet. Sollte sich das ändern, werden wir die News updaten.

Es wird zudem berichtet, dass Spieler*innen im Besitz der digitalen Version, Cyberpunk erneut herunterladen können. Auch diese Funktion wurde nach Entfernung abgeschaltet. GamePro hat zudem Sony und CD Projekt Red um ein Statement gebeten. Erreichen uns neue offizielle Aussagen, werden wir euch darüber ebenfalls informieren.

Entscheidung lag einzig in Sonys Händen

Cyberpunk wurde Mitte Dezember 2020 aus dem PS Store entfernt, da das Spiel nicht Sonys Standard an Kundenzufriedenheit erfülle. Die Frage nach mehreren Patches war fortan, wann und ob eine Rückkehr ins digitale Angebot stattfindet.

Noch Anfang Juni ging aus dem Quartalsbericht von CD Projekt hervor, dass durch die Entfernung nicht nur erhebliche Profitverluste in Kauf genommen werden mussten, auch läge die finale Entscheidung über eine Rückkehr bei Sony selbst

Was hat sich mit Patch 1.2 geändert? Mit Patch 1.2 standen in erster Linie die Standard-Konsolen von PS4 und Xbox One im Fokus. Wie sich das Update auf die generelle Performance auf der Last-Gen auswirkt, hat GamePro für euch in einer umfangreichen Technik-Analyse festgehalten.

Hättet ihr mit einer Rückkehr in den PS Store im jetzigen Zustand von Cyberpunk 2077 gerechnet?