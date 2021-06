Cyberpunk 2077 darf erst zurück in den PS Store, wenn es Sonys Auflagen erfüllt

Der Launch von Cyberpunk 2077 verlief letztes Jahr alles andere als glatt. Schon kurz nach dem Release hatte Sony sich dazu entschieden, das Spiel vorerst aus dem PS Store zu nehmen, da es nicht Sonys Standard der Kundenzufriedenheit erfülle.

CDPR hatte bisher angegeben, dass die Entscheidung, wann das Spiel zurück in den Store käme, bei Sony liegen würde. Scheinbar sind dem Entwickler die Auflagen dafür aber bekannt.

Aus einem Quartalsbericht von CD Project Red für Q1 2021 geht nicht nur hervor, dass der Entwickler durch Cyberpunk 2077 erhebliche Profitverluste in Kauf nehmen musste, sondern auch, warum das Spiel noch immer nicht zurück im PS Store ist. Von Seiten CDPRs heißt es:

"Ich kann auf keine Details zu den Metriken oder wie die Diskussionen vorangehen eingehen, das muss im Ermessen von PlayStation [und] uns liegen, aber ja, es gibt eine Art von Metriken, sagen wir es mal so. [...] Es gibt einen Prozess, wir befinden uns mitten in diesem Prozess und Gespräche finden statt. Die entscheidung wird bekanntegegeben, wenn sie bereits ist, bekanntgegeben zu werden. (via WCCFTech)"