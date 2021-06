Cyberpunk 2077 ab sofort wieder im PS Store, aber seid trotzdem vorsichtig

Cyberpunk 2077 ist wahrlich ein Spiel, das für viel Aufmerksamkeit sorgte. Allen voran der schlechte technische Zustand auf PS4 und Xbox One war in aller Munde, als CD Projekt Red seinen neuen Blockbuster im Dezember 2020 veröffentlichte, nur um deshalb kurz danach wieder aus dem PS Store gekickt zu werden. Jetzt ist Cyberpunk 2077 aber wieder zurück, wenn auch noch nicht so, wie wir es uns wünschen würden.

Cyberpunk 2077 ist auf PS4 und PS5 zurück

Es hat eine ganze Zeit gedauert, bis Sony Cyberpunk 2077 durchgewunken hat, um es wieder zurück in den PS Store zu bringen. Heute ist es aber endlich soweit, wie Sony nochmals auf Twitter bekannt gab:

Damit können wir die digitale Version wieder regulär auf PS4 und PS5 kaufen - und das zu einem ermäßigten Preis von 50 Euro.

Cyberpunks Rückkehr ist mit Vorsicht zu genießen

Mit der Rückkehr in den PS Store scheint Cyberpunk 2077 Sonys Auflagen zwar ausreichend erfüllt zu haben, das bedeutet aber nicht, dass das Spiel jetzt ohne große Probleme auf allen PlayStation-Konsolen läuft.

Nach wie vor Probleme: Sony selbst bestätigte erst kürzlich, dass die PS4-Version weiterhin Performance-Problemen haben wird. Und auch im aktuellen Tweet wird nochmals erklärt, dass CD Projekt Red weiter daran arbeitet, die Stabilität auf allen Plattformen zu verbessern. Aus diesem Grund wird empfohlen, Cyberpunk 2077 auf der PS4 Pro oder PS5 via Abwärtskompatibilität zu spielen.

Mit dem neueste Patch 1.23 hat sich die Performance bereits verbessert, allerdings hat das auch seinen Preis: Night City wirkt wie leergefegt, wie ein Video zeigt.

Bis wir Cyberpunk 2077 stabil auf allen Konsolen erleben können, wird wohl noch etwas Zeit vergehen. Wer dennoch mit einem Kauf liebäugelt, sollte sich nochmal unseren Test zu Cyberpunk 2077 anschauen. Oder ihr wartet auf die angepassten Versionen für PS5 und Xbox Series X/S, die ein besseres Spielerlebnis versprechen.