Cyberpunk 2077 schenkt euch zu Phantom Liberty Gratis-Items aus Witcher 3 - und sogar Geralts Schwert

CD Projekt schenkt euch Items zum Release von Phantom Liberty.

Ab dem 26. September 2023 lockt uns CD Projekt mit Phantom Liberty zurück auf die Straßen von Night City. Zum Release des Cyberpunk 2077-Addons könnt ihr euch außerdem fünf Gratis-Items sichern – zumindest dann, wenn ihr bestimmte Voraussetzungen erfüllt bzw. bestimmte Spiele des Entwicklers besitzt.

Diese Items schenkt euch CD Projekt zum Release von Phantom Liberty

Diese Items erhaltet ihr zum Release von Phantom Liberty.

Wenn ihr Phantom Liberty kauft: Rarog Vest

Rarog Vest Wenn ihr Witcher 3 besitzt: Wild Hunt Jacket + Gwynbleidd (aka Geralts Schwert, das ihr dann als V ebenfalls schwingt)

Wild Hunt Jacket + Gwynbleidd (aka Geralts Schwert, das ihr dann als V ebenfalls schwingt) Wenn ihr Gwent bestitzt: Scorch-Pistole + Gwent T-Shirt

Die Items findet ihr ab dem 26. September im Apartment von V. Die Rarog-Jacke erhaltet ihr mit dem Kauf von Phantom Liberty, das Witcher-Schwert, die Witcher-Jacke, die Pistole und das Gwent-Shirt hingegen nur, wenn ihr The Witcher 3 bzw. Gwent besitzt.

So sichert ihr euch die Witcher 3- und Gwent-Items auf PS5 und Xbox Series X/S:

Geht im Hauptmenü von Cyberpunk 2077 auf "Meine Belohnungen" und loggt euch hier mit eurem GOG-Konto ein. Stellt sicher, dass The Witcher 3 und Gwent mit eurem GOG-Konto verbunden sind.

Einen ersten Eindruck vom Gameplay des kommenden Phantom Liberty-DLCs liefert der untere Trailer:

2:35 Cyberpunk 2077 - Erstes Gameplay zum Phantom Liberty-DLC

Unseren Ersteindruck aus dem Hands-on zu Phantom Liberty lest ihr hier:

Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 Phantom Liberty angespielt: DER Grund, Night City nochmal zu besuchen von Linda Sprenger

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erscheint am 26. September 2023 und wird die erste und einzige Story-Erweiterung des Open World-Abenteuers in Night City. Laut CD Projekt soll es sich dabei allerdings um das bislang größte und aufwendigste Addon des polnischen Entwicklerstudios handelt. Alle wichtigen Neuerungen und unsere Eindrücke zur Erweiterung findet ihr in der großen GamePro-Preview, die wir oben für euch verlinkt haben.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welches Item gefällt euch am besten und warum? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!