Cyberpunk 2077 - Spielzeit steht fest: So lang ist die Hauptstory

Mit Cyberpunk 2077 steht nach The Witcher 3 das nächste Mammut-RPG von CD Projekt RED in den Startlöchern. Die Entwickler*innen haben in der Vergangenheit bereits mehrmals angedeutet, wie in etwa der Umfang des Abenteuers in Night City ausfallen wird. GamePro verrät euch jetzt endlich konkrete Zahlen.

Spiellänge von Cyberpunk 2077 (nur Hauptstory)

GamePros Cyberpunk 2077-Tester Dennis Michel hat das Spiel bereits beendet, seine Zeit für die Hauptstory:

25-30 Stunden

Nebenaufgaben sind bei dieser Angabe noch nicht mit einberechnet. Tatsächlich macht die Hauptstory ähnlich wie in The Witcher 3 nur einen Bruchteil des Abenteuers in Night City aus.

Spiellänge von Cyberpunk 2077 mit Nebenquests

Erkundet ihr Night City abseits des Hauptpfades und nehmt euch vor, einen Großteil der vielen Nebenquests zu erledigen, dann könnt ihr hier noch einmal gut 50 Stunden draufrechnen.

Completionists sind sogar noch länger beschäftigt: Wenn ihr alle möglichen Nebenquests und -aktivitäten abschließen wollt, dann bietet euch Cyberpunk 2077 mehr als 100 Stunden Spielzeit.

Wie The Witcher 3 soll Cyberpunk 2077 nach dem Release außerdem mit DLCs ausgestattet werden.

Spielzeit von The Witcher 3 zum Vergleich

Der Seite Howlongtobeat.com können wir folgende Durchschnittswerte entnehmen:

Hauptstory: 53h

Hauptstory + Nebenquests: 105h

Completionists: 179h

Cyberpunk 2077 - Release und Plattformen

Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One, PC und Stadia. Das RPG ist zudem als abwärtskompatible Version auf PS5 und Xbox Series X/S spielbar, soll 2021 aber noch ein richtiges Next Gen-Upgrade erhalten.

Wie Cyberpunk 2077 auf der PS4 Pro und abwärtskompatibel auf der PS5 läuft, zeigt dieses Video:

Preload-Zeiten zu Cyberpunk 2077 bekannt

Während alle Xbox-Besitzer*innen bereits seit 3. Dezember den Preload für Cyberpunk 2077 starten können, geht es für alle Spieler und Spielerinnen mit einer PlayStation am 8. Dezember los. Alle Zeiten zum Cyberpunk 2077-Preload findet ihr in einer gesonderten GamePro-Übersicht.