Cyberpunk 2077: Manche besitzen es bereits & spoilern die Story

Mit Cyberpunk 2077 erscheint demnächst eines der Einspieler-Highlights des Jahres. Alle, die sich bereits auf die Geschichte freuen, müssen in den kommenden Tagen aber besonders vorsichtig sein. Einige Spieler*innen besitzen den Titel nämlich bereits und verbreiten Fröhlich ihre Eindrücke oder Gameplay-Videos im Netz.

Wie kann Cyberpunk 2077 schon erhältlich sein? Schon vor der letzten Verschiebung, verkündeten die Entwickler von CD Projekt Red den Gold-Status für Cyberpunk 2077. Das bedeutet, das Rollenspiel ist schon seit einiger Zeit fertig und kann auf die Datenträger gepresst werden.

Woran jetzt noch gearbeitet wird, sind Patches, die nach dem Launch erscheinen werden. Wer das Spiel schon vorher in die Hände bekommt, muss mit einigen Bugs und Fehlern rechnen, kann aber vermutlich die Story komplett durchspielen.

Link zum Twitter-Inhalt

Auf Reddit wurden bereits einige Kopien von Cyberpunk 2077 gezeigt, es handelt sich also nicht um Gerüchte. Außerdem kursiert ein Video mit den ersten 20 Minuten der Kampagne im Internet, das wir an dieser Stelle aber nicht teilen wollen. Wer es nicht aushält und sich unbedingt spoilern möchte, der kann nach dem Clip googeln oder sich auf Reddit nach weiteren Details umsehen.

So wird Cyberpunk 2077

Wir haben bereits einige Erfahrungen mit Cyberpunk 2077 sammeln dürfen. In unseren Berichten verraten wir euch, warum sich das Rollenspiel anders spielt, als ihr vielleicht denkt. Zudem haben wir einen Artikel, der die Nebenquests in Night City näher beleuchtet. Spoiler: Sie sind ziemlich gut.

Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember für PC, PS4 und Xbox One. Besitzer*innen einer Playstation 5 oder Xbox Series X/S können den Titel natürlich via Abwärtskompatibilität zocken. Eine für die neuen Konsolen optimierte Version soll im Laufe des nächsten Jahres erscheinen.

Wie geht ihr potentiellen Spoilern aus dem Weg? Verratet es uns in den Kommentaren.