Cyberpunk 2077-Entwickler verrät, wo in Phantom Liberty noch Geheimnisse stecken, die bisher niemand gefunden hat

Ob Songbird wohl alle geheimen Telefonnummern kennt?

Die Cyberpunk 2077-Community war seit Release der großen Phantom Liberty-Erweiterung alles andere als faul und hat jede Menge gut versteckte Geheimnisse ausgegraben – aber eben nicht alle! Das wissen wir dank Associate Game Director Paweł Sasko jetzt mit Sicherheit.

Im Interview hat er verraten, wo noch Easter Eggs versteckt sind. Vielleicht seid ihr ja diejenigen, die sie zuerst ausgraben. Hier erfahrt ihr, wo sie zu finden sind.

Hier könnt ihr in Phantom Liberty noch Geheimnisse finden

Weitere Geheimnisse verstecken sich laut Sasko ausgerechnet an einer Stelle im Story-DLC, an der bereits einiges gefunden wurde. Womöglich könnt ihr euch jetzt schon denken, worum es geht: Das Telefon, das ihr in einer der Missionen suchen müsst, um eine Kontaktperson zu erreichen.

Innerhalb der Quest geht es nur darum, einen ganz bestimmten NPC vom zerkratzten, gelben Apparat aus anzurufen, daneben ist es aber ebenfalls möglich, Nummern zu wählen, die zu witzigen Easter Eggs führen. Eines ist beispielsweise ein Verweis auf The Witcher 3.

Wählt ihr die richtige Zahlenfolge, nämlich 5745552377, dann erklingt die Titelmelodie von CD Projekts anderer großer Marke und Silverhand freut sich mit erhobenem Daumen.

Daneben hat die Community noch weitere Nummern ausgegraben, die zu Geheimnissen führen, aber wie Sasko dem Magazin IGN im Interview bestätigt hat, eben nicht alle.

Das heißt, ihr könnt theoretisch noch die erste Person sein, die an dieser Stelle Easter Eggs entdeckt, die bisher noch niemand gefunden hat. Gut möglich ist aber auch, dass das nach der offiziellen Bestätigung anderen Fans gelingt und wir bald erfahren, um was es sich handelt.

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Auch im Hauptspiel sind noch Dinge versteckt

Tipps hat der Associate Game Director leider nicht gegeben. Das gilt auch für das Hauptspiel, denn auch hier soll es noch bisher unentdeckte Details geben – was aber bei einem umfangreichen Titel wie Cyberpunk 2077 kaum verwunderlich ist. In anderen Open World-Spielen werden auch teilweise nach fünf oder zehn Jahren noch Geheimnisse entdeckt.

Bezüglich des Hauptspiels sagt Sasko:

Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die noch nicht gefunden wurden. [Zumindest] wissen wir nicht, dass sie gefunden wurden. Denn jemand hätte sie bei sich zu Hause finden und es nie mit jemandem teilen können, und wir hätten es einfach nie mitbekommen.

Der Associate Game Director erklärt, er habe einen Artikel mit der Auflistung aller bisher gefundenen Geheimnisse im Spiel gesehen und hierbei haben noch einige gut versteckte Dinge gefehlt.

Cyberpunk 2077 ist im Dezember 2020 erschienen, das große Phantom Liberty Add-on folgte erst letzten September. Hier war also für die Jagd nach verborgenen Details erst ein gutes halbes Jahr Zeit.

Na, werdet ihr euch jetzt selbst daran machen, Nummern herauszufinden? Nach welchem System geht ihr vor?