Cyberpunk 2077: Phantom Liberty versteckt eine Witcher 3-Referenz hinter einer unscheinbaren Telefonnummer - habt ihr es bemerkt?

The Witcher 3 hat einen akustischen Auftritt in Cyberpunk 2077.

The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 sind zwei Titel von CD Projekt Red, die Easter Eggs zum jeweils anderen Spiel enthalten. In beiden Teilen ist beispielsweise ein mysteriöses Rätsel zu finden und schon im Grundspiel zu Cyberpunk 2077 gab es Anspielungen auf Ciri.

Der Phantom Liberty-DLC ist da keine Ausnahme und enthält ein wirklich cooles Easter Egg zu The Witcher 3, das leicht zu verpassen ist. Wir zeigen euch, wo ihr das Easter Egg entdecken könnt und was ihr dafür tun müsst.

Cyberpunk 2077: So hört ihr das Easter Egg zu The Witcher 3

Was ist das für ein Easter Egg? Im Laufe des DLCs müsst ihr während der Hauptmissionen zu einem Telefon greifen. Damit ihr nicht gespoilert werdet, verraten wir euch nicht den Grund für das Telefonat und an welcher Stelle ihr zum Hörer greifen müsst. Das knallgelbe Telefon ist nicht zu verfehlen.

Um das Telefon herum gibt es viele Notizzettel mit Telefonnummern. Gebt ihr eine Bestimmte ein, hört ihr das Intro zu The Witcher 3. Johnny Silverhand quittiert die Titelmusik mit einem erhobenen Daumen.

Das Easter Egg könnt ihr euch im folgenden Video von YouTuber Grohlvana ansehen (allerdings solltet ihr den Ton bis 0:44 Minuten ausschalten, damit ihr nicht bezüglich der Story gespoilert werdet):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was muss ich für das Easter Egg tun? Nachdem ihr zum Hörer gegriffen habt, gebt ihr die folgende Nummer ein:

5745552377

Drückt anschließend auf die OK-Taste und lauscht der Melodie von The Witcher 3. Leider hat der Song nicht gerade die beste Qualität durch den Hörer, zum Entspannen und Genießen ist er also weniger geeignet.

So geht es bei CD Projekt Red weiter

Nach The Witcher 3 arbeitet das Entwicklerteam momentan an The Witcher 4. Erst kürzlich gaben die Verantwortlichen bekannt, dass das Team auf 260 Personen aufgestockt wurde. Zudem dürfte CD Projekt Red nun genügend Zeit haben, um an einem Sequel von Cyberpunk 2077 zu arbeiten.

Daneben gibt es eine Menge spannender Projekte, die in Zukunft noch kommen werden. The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 sind allerdings abgeschlossen und werden keine neuen Inhalte mehr bekommen.

Wie findet ihr das Easter Egg zu The Witcher 3? Habt ihr es ebenfalls bemerkt?