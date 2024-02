16 statt 240 Euro: RPG-Vorlage zu Cyberpunk 2077 ist jetzt so günstig wie nie und ein Traum für alle Night City-Fans

Im neuen Humble Bundle ist auch Cyberpunk 2020 enthalten.

Cyberpunk 2077 ist viel mehr als nur V, der Relik-Chip und ein grummeliger Johnny Silverhand. CD Projekt Reds Videospiel hat eine wilde Vergangenheit, die wir schon seit Jahren in Pen&Paper-Form erleben können. Und eben diese Rollenspiel-Vorlage von Mike Pondsmith könnt ihr euch jetzt bei Humble Bundle sehr günstig sichern.

Cyberpunk-RPG-Bundle für den guten Zweck zum Schnäppchenpreis

Was? Cyberpunk RED Humble Bundle mit 23 Büchern

Cyberpunk RED Humble Bundle mit 23 Büchern Preis: mindestens 16,45 Euro (es kann auch mehr gezahlt werden, um die Spende zu erhöhen)

mindestens 16,45 Euro (es kann auch mehr gezahlt werden, um die Spende zu erhöhen) Eigentlicher Wert: 240,35 Euro

240,35 Euro Wie lange gilt das Angebot? bis zum 24. Februar 2024 (auf der Webseite findet ihr einen genauen Countdown)

Braucht ihr nicht den gesamten Schwung an Cyberpunk-Büchern, könnt ihr auch eines der anderen Bundles wählen. Die kosten noch weniger, beinhalten aber auch nicht alle 23 Ausgaben.

PDFs statt Bücher: Bevor ihr hier aber eine falsche Vorstellung bekommt. Bei dem Bücher-Bundle geht es nicht um richtige Bücher mit Seiten aus Papier, sondern die PDF-Versionen bzw. eBooks. Damit könnt ihr das Regelwerk zwar nicht ins Regal stellen, es aber auf allen möglichen Geräten wie Tablets und Smartphones speichern und abrufen.

Auf Englisch statt Deutsch: Damit ihr euch später nach dem Kauf nicht wundert. Einen Haken gibt es nämlich für alle, deren Englischkenntnisse eingerostet sind. Die Bücher aus dem Bundle sind komplett in englischer Sprache.

Diese Bücher sind im Cyberpunk-Humble Bundle enthalten

Das große Bundle mit insgesamt 23 Büchern umfasst das komplette Cyberpunk-Regelwerk von RED als auch von 2020 – damit sind beide Ausgaben des P&P-Rollenspiels enthalten. Durch Quellbücher und mehr wird das noch einmal ordentlich erweitert.

Black Chrome Blackhand's Street Weapons 2020 Chromebook 1/2 Chromebook 3/4 Corporation Report 2020 Cyberpunk 2020 Core Rulebook Cyberpunk RED Core Rulebook Cyberpunk RED Data Pack Cyberpunk RED Data Screen Cyberpunk RED Jumpstart Kit Danger Gal Dossier Eurosource Plus Home of the Brave Interface RED Vol 1 Interface RED Vol 2 Interface RED Vol 3 Listen Up You Primitive Screwheads!!!!! Netrunning Deck Night City Sourcebook Pacific Rim Sourcebook Rough Guide to the UK Tales of the Forlorn Hope Tales of the Street: Street Stories

Was ist Humble Bundle?

Bei Humble Bundle werden Spiele, Bücher oder auch Software zeitlich begrenzt als Bundles angeboten, teilweise in verschiedenen Stufen. Statt eines festen Preises gilt hier abseits eines Mindestpreises das Motto "Zahle so viel zu willst", um die Spende zu erhöhen. Ein Teil oder der gesamte Erlös geht ganz nach eurem Wunsch nämlich an Wohltätigkeitsorganisationen.

Im Fall des Cyberpunk Bundles wird das Children's Miracle Network Hospital unterstützt. Weitere Informationen zu der Wohltätigkeitsorganisation findet ihr ebenfalls auf der Humble Bundle-Angebotsseite.