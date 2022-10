Cyberpunk-Story wird mit Buch erweitert und das Cover sieht einfach phänomenal gut aus

Während Edgerunners auf Netflix gerade hohe Wellen schlägt und damit auch wieder die Spielerschaft von Cyberpunk 2077 angekurbelt hat, hat CD Projekt Red nun schon wieder etwas neues aus dem Universum angekündigt. Ein Roman mit dem Titel Cyberpunk 2077: No Coincidence soll schon nächsten August erscheinen.

Darum geht's im Roman

Das Buch zum Spiel wird vom polnischen Science-Fiction-Autor Rafał Kosik verfasst und hat seinen Schauplatz, wie könnte es anders sein, in Night City. Dort begleitet der Roman eine Gruppe Fremder, wie im Tweet zu lesen ist, die die Gefahren der futuristisch heruntergekommenen Stadt entdecken. Das Cover zum Buch wurde ebenfalls schon enthüllt und sieht wie wir finden richtig klasse aus.

Viel mehr Infos lässt CD Projekt leider noch nicht aus dem Sack. Nur abgesehen davon, dass es sich bei No Coincidence wirklich um einen Roman handelt und nicht um eine Graphic Novel. Außerdem deutet der Twitter-Account in den Kommentaren an, dass das Buch in mehreren Sprachen geplant sei, ob die alle zum offiziellen Release im August 2023 verfügbar sein werden, ist aber ebenfalls noch offen.

Release am Arasaka HQ Bombing Day?

Wie Fans des Cyberpunk-Universums wissen, haben Johnny Silverhand und seine Verbündeten am 20. August 2023 den Arasaka Tower in Night City mit einer nuklearen Bombe gesprengt und damit ein absolutes Desaster ausgelöst. Mit der Ankündigung des Romans für genau diesen Monat nächstes Jahr liegt es natürlich nahe, das dieser eben genau dort erscheinen könnte und vielleicht sogar damit zusammenhängt. Das ist an diesem Punkt aber natürlich nur Spekulation.

Das kommt als nächstes in der Cyberpunk Welt

Das nächste Große Highlight im Spiel erwartet uns auch 2023, da erscheint nämlich Phantom Liberty, der erste und einzige Story-DLC für Cyberpunk 2077.

Soweit bekannt, begleiten wir auch hier V und Johnny und springen wieder mitten in die Haupthandlung. Diesmal allerdings als ausführende Kraft der US-Regierung. Erscheinen wird das Addon dabei nur noch auf den Current-Gen Konsolen PS5, Xbox Series X/S und dem PC. PS4 und Xbox One gehen, wie schon größtenteils bei den letzten Patches, leer aus.

Hier seht ihr den Trailer zu Phantom Liberty:

Wie letzte Woche ebenfalls bekannt wurde, plant CD Projekt Red bereits eine Fortsetzung zu 2077, die sich allerdings noch in einem extrem frühen Stadium befindet. Im diesem Moment der Pre-Production trägt es den Namen "Project Orion". Zu einem möglichen Release gibt es hier selbstverständlich noch nichts, ein paar Jahre müssen wir uns aber auf alle Fälle noch gedulden.

Wie steht es bei euch mit Büchern zu Spielen? Freut ihr euch auf mehr Cyberpunk?