Cyberpunk 2077-Entwickler CD Projekt scherzt über Ubisofts AAAA-Spiele - aber nicht alle Fans finden das lustig

CDPR macht sich über AAAA-Spiele lustig, aber der Witzt kommt nicht bei allen an.

Da hat sich CD Projekt Red wohl einen kleinen Scherz auf Kosten von Ubisoft erlaubt: Nachdem Ubisoft das Piraten-Abenteuer Skull and Bones nämlich als "AAAA"-Spiel bezeichnet hatte, legt der The Witcher- und Cyberpunk 2077-Entwickler jetzt noch einen drauf – deren Spiele sollen jetzt nämlich noch ein A mehr bekommen.

CD Projekt Red kündigt scherzhaft AAAAA-Spiele an

Wenn ihr vor einer Woche auf GamePro.de unterwegs wart, habt ihr vielleicht auch den kleinen Aprilscherz von Kollege Hannes gelesen. Darin hat er GTA 6 einfach mal als "AAAAA-Live Service-Spiel" bezeichnet – diese Aussage war natürlich komplett aus der Luft gegriffen. Dass wir sie aber wenige Tage später tatsächlich von einem Entwickler hören würden, damit haben auch wir nicht gerechnet.

In einem kürzlich abgehaltenen Investoren-Q&A von CD Projekt Red kam nämlich auch die etwas scherzhafte Frage auf, ob das Entwicklerstudio weiterhin "nur" AAA-Spiele produzieren würde, nachdem Ubisoft zuletzt Skull and Bones als AAAA-Spiel bezeichnet hatte.

Die Antwort der Vizepräsidentin für Investor Relations Karolina Gnaś fiel dabei ähnlich amüsant aus:

"Unsere werden AAAAA sein ;)"

Was heißt denn eigentlich AAAA? Normalerweise ist der Begriff "AAA" für Spiele gebräuchlich, die ein sehr großes Budget haben, von einem großen Studio produziert werden und hinter denen ein großer Publisher steht.

Für sich genommen sagt der Begriff noch nichts über die Qualität aus, aber er wird gerne genutzt, um Spiele als Blockbuster-Titel zu verkaufen. Entsprechend hatte Ubisofts Aussage, dass es sich bei dem jahrelang verschobenen Skull and Bones um ein AAAA-Spiel handle auch für ziemlich viel Spott gesorgt.

Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Ubisoft diesen Begriff verwendet hat. Schon 2020 hat man selbstbewusst gleich drei kommende Spiele als AAAA bezeichnet – darunter nicht nur Skull and Bones, sondern auch Beyond Good and Evil 2, das seither ebenfalls mit Entwicklungsproblemen kämpft.

Aussage erntet auch Kritik

Auch wenn die Aussage mit den AAAAA-Spielen mit ziemlicher Sicherheit als harmloser Scherz gemeint sein dürfte, können doch nicht alle Fans darüber lachen. Das zeigt nicht zuletzt die Community auf Reddit, wo vielen das Debakel um den Cyberpunk 2077-Release noch zu frisch im Gedächtnis ist.

"Sollten die Cyberpunk-Entwickler sich wirklich über andere Studios und deren zu große Versprechen und wilde Marketing-Aussagen lustig machen? Ist unser Gedächtnis so kurz?", schreibt etwa ein User.

Ein anderer pflichtet bei: "Ja, CDPR sollte wahrscheinlich warten, bis ihr nächstes Spiel draußen ist und tatsächlich gut und spielbar ist und alle Features zum Launch enthält, ehe sie mit Steinen werfen. Und ich sage das als jemand, der Cyberpunk 2.0 liebt."

Wie seht ihr das, ist die Aussage für euch ein harmloser Scherz, oder kommt sie nach dem Cyberpunk-Launch doch noch zu früh?