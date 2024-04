Nach Dragon's Dogma 2-Shitstorm: Neues The Witcher bekommt laut CDPR keine Mikrotransaktionen

The Witcher 4 kennen wir bisher unter der Bezeichnung "A New Saga Begins" und den Arbeitstitel Polaris.

The Witcher-Fans können aufatmen: Der nächste Teil der Reihe soll als reiner Singleplayer-Titel keinerlei Mikrotransaktionen enthalten. Für die sei in einem Singleplayer-Spiel schlicht kein Platz, erklärt Entwicklerstudio CD Projekt RED auf Nachfrage. Im Hinblick auf Multiplayer-Projekte innerhalb der The Witcher-Reihe könnte das aber durchaus anders aussehen.

The Witcher 4 will das Mikrotransaktions-Drama von Dragon's Dogma 2 nicht wiederholen

Worum geht's? Dragon's Dogma 2 kommt bei Fans und Kritik eigentlich sehr gut an. Aber für die zum Release mehr oder weniger plötzlich aufgetauchten Mikrotransaktionen hat Capcom einen echten Shitstorm kassiert. Grund dafür sind die hilfreichen Items, die wir gegen Echtgeld kaufen können, aber auch die schlechte Kommunikation dahinter:

Was es damit genau auf sich hat und wieso die Mikrotransaktionen in Dragon's Dogma 2 so heftig kritisiert werden, könnt ihr nicht nur im oben verlinkten Artikel nachlesen, sondern euch auch in diesem Video ansehen:

Das nächste The Witcher dürfte zwar noch eine Weile auf sich warten lassen, schlägt dann aber in dieselbe Kerbe wie Dragon's Dogma 2. Wir bekommen es auch hier aller Voraussicht nach wieder mit einem umfangreichen Open World-RPG zu tun, das sich an Singleplayer-Spieler*innen richtet. Zusätzlich liegt der Fokus wohl bei beiden Titeln auf der Story und Erkundung.

Aber keine Sorge: Falls ihr nach dem Debakel rund um die Mikrotransaktionen von Dragon's Dogma 2 jetzt befürchtet, dass etwa The Witcher 4 den gleichen Weg geht, können wir euch beruhigen. In einem Investoren-Gespräch wurde CDPRs Piotr Nielubowicz nämlich explizit danach gefragt, ob es Pläne rund um Mikrotransaktionen gibt und die Antwort fiel eindeutig aus:

"Wir sehen im Fall von Singleplayer-Spielen keinen Platz für Mikrotransaktionen." (via: TweakTown)

Das gilt nicht für Multiplayer-Titel: Im Hinblick auf Multiplayer-Projekte von CD Projekt RED und innerhalb der The Witcher-Saga sehe das aber anders aus. Bei Spielen mit Multiplayer-Fokus könnten Mikrotransaktionen nicht ausgeschlossen werden.

Moment, Multiplayer? Ja genau, richtig gelesen: Neben dem Beginn der neuen The Witcher-Trilogie, die mit "A New Saga Begins/Solaris/The Witcher 4" begonnen wird, stehen noch mindestens zwei weitere The Witcher-Spiele an. Eines davon hört auf den Codenamen Projekt Sirius und bietet auch die Möglichkeit, sich mit anderen Mitspieler*innen in der Welt von The Witcher herumzutreiben.

Wie denkt ihr über Mikrotransaktionen in kommenden The Witcher-Spielen? Findet ihr sie in Multiplayer-Projekten in Ordnung oder vielleicht sogar auch in Singleplayer-Titeln?