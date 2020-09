Ubisoft arbeitet an vier "AAAA"-Titeln: Zwei davon sind noch unbekannt

Nein, ihr habt euch nicht verlesen und wir haben uns auch nicht verschrieben. Bei Ubisoft geht es vermehrt um AAAA-Spiele. Genauer gesagt um Beyond Good & Evil 2, Skull & Bones und zwei weitere Titel, die verschiedene Ubisoft-Entwickler auf ihren LinkedIn-Seiten als AAAA betiteln.

Mehrere AAAA-Spiele sind in Entwicklung

Auch, wenn AAAA etwas befremdlich wirken kann, ganz so neu ist der Begriff nicht. Microsoft kam damit schon 2012 in einer Stellenausschreibung um die Ecke, allerdings scheint die Bezeichnung jetzt immer präsenter zu werden. Neben Microsofts AAAA-Studio The Initiative, das vermutlich an Perfect Dark arbeitet, ist jetzt auch bei Ubisoft mehrmals von AAAA-Spielen die Rede.

Einige Ubisoft-Entwickler schreiben auf ihren LinkedIn-Seiten über Projekte, die sie als AAAA-Spiele bezeichnen. Der Twitter-User Timur222 hat einige dieser AAAA-Spiele in den Beschreibungen gefunden und auf Twitter zusammengetragen:

Beyond Good & Evil 2: So bezeichnet Ubisofts Art Technical Director Cyril Masquilliere das Action-Adventure Beyond Good & Evil 2 als ein AAAA-Spiel für die Next Gen in einem offenen Universum:

Skull & Bones: Auch Francois Logeais, Senior Producer des Piraten-MMOs Skull & Bones, spricht von einem "AAAA Games as a Service-Spiel":

Zwei noch unbekannte Ubisoft-Spiele: Neben den beiden bereits bekannten Titeln arbeiten auch Ubisoft Berlin und Ubisoft Bordeaux an Spielen, die als "Quadtruple A" betitelt werden. Um was für Spiele es sich dabei handelt ist aber nicht weiter bekannt.

Ist AAAA das neue Maß der Dinge?

Es sieht ganz danach aus, als wenn Ubisoft Großes vor hat. Zumindest lässt die Bezeichnung AAAA vermuten, dass der Aufwand, die Qualität und die Finanzen die der aktuellen AAA-Spiele übersteigen. Kommt damit vielleicht eine neue Generation an Blockbuster-Spielen auf uns zu? Vielleicht ist es aber auch nur ein Begriff, der mit der Next Gen ein Gefühl von noch mehr Aufwand und Qualität vermitteln soll, um Spieler*innen zum Kauf zu überzeugen? So sehr der Begriff als Erweiterung der AAA-Spiele zu verstehen wäre, ist er in der Industrie noch nicht so integriert, dass wir uns auf diese Definition verlassen sollten.

Was denkt ihr über den Begriff "AAAA-Spiele"? Und was glaubt ihr, an was für Spiele Ubisoft da arbeitet?