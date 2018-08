Cyberpunk 2077 - Neue Artworks mit versteckter Botschaft veröffentlicht

"M0r3 7h4n m337s 7h3 3y3.4" - zu deutsch: Mehr als das Auge sieht. Mit dieser kryptischen Botschaft sehen sich derzeit Fans von Cyberpunk 2077 konfrontiert, wenn sie ein wenig Detektivarbeit leisten.

Denn in einem der von CD Projekt Red veröffentlichten neuen Artworks (siehe unten) steckt ein Link - folgt man diesem, führt er zu einem bunten Bild, das die obige Botschaft enthält.

Cyberpunk 2077 - Artworks ansehen

Öffnet man dieses Bild nun in einem XML-Editor, taucht man sogar noch tiefer in den Kaninchenbau ab. Dann offenbart sich ein Text, den wir im Folgenden für euch übersetzt haben.

"Kann nicht sprechen. Sie beobachten mich. Muss meine TT-Versicherung schnellstmöglich erneuern. Benutz' die angegebene ID. Ich zähle auf dich."

Mit TT ist Trauma Team International gemeint, ein mächtiger Versicherungskonzern in der Welt von Cyberpunk 2077, dessen Mitarbeiter auch im ersten Trailer mehrmals aufgetaucht sind.

Das sind die bewaffneten Typen, die mit Krankenwagen unterwegs sind und verwundete Personen behandeln sowie Tote zurück ins Leben holen. Und irgendjemand braucht diese Form der Versicherung offenbar dringend.

Es gibt noch mehr

Auf Reddit haben die Fans von Cyberpunk 2077 an dieser Stelle nicht Halt gemacht, sondern auf der extra eingerichteten Website von Trauma Team International weiter geforscht. Dabei stießen sie auf einen automatischen TT-Berater namens "David", der auf eingegebene Kommandozeilen reagiert.

Zunächst gab der Nutzer einige Befehle ein, die David mit "Befehl nicht gefunden" quittierte. Auf die Kommandozeile "Krankenversicherung" reagierte David schließlich mit der folgenden Zeile:

"Sie sind im Begriff, eine Krankenversicherung zu kaufen, derzeit zu einem Preis von 120.000 E$ [Eurobucks, die Währung im Spiel - Anm. d. Red.]. Um ihre Bestellung zu bestätigen, geben sie bitte "Bestätigen" ein oder "Kategorie wählen", um eine Kategorie zu wählen."

Nachdem der Nutzer den Kauf bestätigte, gab die "KI" David die folgenden Zeilen aus:

"Kauf abgeschlossen. Ihre gesicherte Bestell-ID lautet: bs$oWfF$Qy. Zum Erstellen einer Rechnung für Ihre Bestellung, geben Sie Ihre Bestell-ID ein und folgen Sie den Anweisungen. Danke, dass Sie Trauma Team International gewählt haben."

Schlussendlich versorgte CD Projekt Red die findigen Detektive sogar noch mit einem Zeitraum, in dem wir mit neuen Informationen zu diesem spannenden Fall von Marketing rechnen können.

Als letzte Botschaft von der Trauma-Team-Website folgt der Hinweis: "Danke für Ihre Zeit. Bitte beachten Sie, dass der Prozess wegen hoher Anfragezahlen bis zu sieben Tagen dauern kann". Gibt es in einer Woche also neue Info-Häppchen in der digitalen Schnitzeljagd?

Was mit den Botschaften gemeint sein kann, treibt auf Reddit freilich schon wilde Spekulationen voran. Manche sehen im Licht der kürzlichen Übernahme des Mobile-Entwicklers Spokko ein Cyberpunk für Smartphones und Tablets als denkbare Möglichkeit. Was CD Projekt aber tatsächlich ausheckt, erfahren wir wohl erst in sieben Tagen. Hoffentlich!