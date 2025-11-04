Dänischer Außenminister schenkt dem ägyptischen Kollegen eine LEGO-Pyramide und der freut sich einfach richtig schön

Manchen Menschen steht die Freude einfach ins Gesicht geschrieben und das ist hier auf jeden Fall der Fall. Einfach schön, das zu sehen!

David Molke
04.11.2025 | 19:12 Uhr

Der dänische Außenminister, der von Ägypten und ein LEGO-Set (Bild: reddit.comuserEdicaranFauna). Der dänische Außenminister, der von Ägypten und ein LEGO-Set (Bild: reddit.com/user/EdicaranFauna/).

Zur Eröffnung des Großen Ägypten-Museums in Kairo wurde dem ägyptischen Außenminister ein ganz besonderes Geschenk überreicht: Das LEGO-Set mit einer (halben) Pyramide von Gizeh.

Die Idee selbst ist natürlich schon cool, aber das Beste an der ganzen Sache ist die Reaktion des Ägypters – der scheint sich nämlich wirklich sehr über das Präsent zu freuen.

Video starten 1:56 Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor

LEGO-Geschenk lässt ägyptischen Außenminister wie ein Kind an Weihnachten aussehen

Was genau ist da passiert? Ägypten hat in Kairo vor Kurzem ein großes, neues Museum eröffnet, das Große Ägyptische Museum. Viele Jahre lang wurde daran gearbeitet, jetzt ist es endlich so weit. Das architektonisch beeindruckende Bauwerk öffnet jetzt nach langen Verzögerungen endlich seine Pforten. Das wurde natürlich gefeiert und zu Gast war unter anderem auch der dänische Außenminister.

Der hat zur Feier des Tages ein eher unorthodoxes Geschenk überreicht, nämlich ein LEGO-Set. Das passt gleich doppelt und dreifach: Bei LEGO handelt es sich um eines der bekanntesten, beliebtesten und erfolgreichsten Exportgüter Dänemarks, noch dazu handelte es sich hierbei um ein Set der Pyramide von Gizeh.

Der beschenkte ägyptische Außenminister Badr Abdullati strahlt angesichts dieser Aufmerksamkeit über das ganze Gesicht und es erweckt den Eindruck, als würde er sich wirklich ernsthaft darüber freuen. Ob der dänische Außenminister Lars Lyokke Rasmussen wusste, dass er es mit einem LEGO-Fan zu tun hat (und ob das überhaupt der Fall ist (es sieht aber schwer danach aus)), wissen wir leider nicht.

Die Reaktionen in den sozialen Medien fallen dann auch ähnlich begeistert aus. Viele LEGO-Fans zeigen sich insbesondere von dem wie ein Honigkuchenpferd strahlenden Minister angetan und schreiben unter anderem Dinge wie diesen Kommentar hier:

"Der pure Ausdruck von Aufregung und Freude auf dem Gesicht des ägyptischen Außenministers."

"Er baut dieses Set auf, sobald er nach Hause kommt."

"Nein, als Arbeits-Projekt. Sein Terminkalender muss den ganzen nächsten Tag komplett freigeräumt werden."

"Es hat etwas wirklich Beruhigendes, dass Friedens-LEGOs ein Ding sind. Ein wirklich sehr aufmerksames und symbolisches Geschenk."

Das Einzige, was an der Aktion mit einem Augenzwinkern kritisiert wird, ist die Tatsache, dass dieses LEGO-Set leider nur eine halbe Pyramide liefert. Wer wirklich eine komplette Pyramide zusammenbauen will, braucht dementsprechend zwei Sets.

Es wäre also noch besser gewesen, wenn zwei solche Packungen überreicht worden wären. Aber die beiden Außenminister sehen sich wahrscheinlich irgendwann noch einmal und was nicht ist, kann ja noch werden.

Wie doll hättet ihr euch über so ein Geschenk gefreut? Glaubt ihr auch, dass der Minister das Set direkt aufbaut?

