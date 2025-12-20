'Niemand hat mir gesagt, dass ich das tun kann': Baldur's Gate 3-Fan entdeckt erst nach 73 Stunden eine der wichtigsten Magier-Fähigkeiten

Gale freut sich bekanntlich darüber, neue Dinge in Baldur's Gate 3 zu lernen.

Baldur's Gate 3 ist bekanntlich vollgestopft mit Mechaniken und Möglichkeiten, mit denen ihr eure Charaktere anpassen könnt. Bei all der Freiheit ist es wohl nicht verwunderlich, dass der ein oder andere Fan auch mal etwas übersieht.

Besonders für den Magier ist das ziemlich hart, eine seiner wichtigsten und besten Eigenschaften wird nämlich von manchen komplett vergessen.

BG3-Fan lernt erst nach dutzenden Stunden, dass er Zauber mit Schriftrollen lernen kann

Magier*innen sind in Baldur's Gate 3 echte Glaskanonen, immerhin hat keine andere Klasse im Spiel so wenig Lebenspunkte wie sie. Das gleichen sie aber damit aus, dass sie nicht nur die meisten, sondern auch einige der besten Zauber im ganzen Spiel lernen.

Genau auf dieser Fähigkeit können sie mittels Schriftrollen noch weiter aufbauen. Besitzt ihr nämlich eine Zauber-Schriftrolle, können Magier*innen diese Zauber für einen kleinen Obolus erlernen.

Das ist eine extrem nützliche Art, an neue Zauber außerhalb des Auflevelns zu kommen, die sonst keine Klasse bietet (auch wenn sie einem BG3-Fan, der nun nicht mehr aufleveln kann, bereits zum Verhängnis wurde.)

Allerdings macht das Spiel dieses nützliche Feature nicht allzu deutlich. Ihr findet die Info zwar bei den Tipps, könnt sie aber auch schnell überlesen. Wie schnell, zeigt das Video von YouTuber Snowsoslive. In einem Clip aus dem Jahr 2023 stellt er vollkommen verblüfft fest, dass sein Magier Zauber auf diese Weise lernen kann – und das, nachdem er damals bereits 73 Stunden in das Spiel gesteckt hatte:

Viele Fans zeigen sich in den Kommentaren belustigt über diesen späten Fund. Manche geben aber auch an, selbst erst nach mehreren Stunden darauf gekommen zu sein, während andere den Tipp hier selbst zum ersten Mal hören.

So lernt ihr Zauber mit Gle und Co.

Zum Glück ist das Erlernen selbst dann ziemlich unkompliziert. Dafür müsst ihr einfach in das Inventar des entsprechenden Charakters gehen und die Zauber-Schriftrolle auswählen.

Direkt unter der Option Zauber wirken findet ihr "Zauber erlernen" und den entsprechenden Preis dafür. Dabei wird die Schriftrolle verbraucht, aber ihr fügt den Zauber zu euren bekannten Zaubern hinzu, wenn ihr ihn noch nicht beherrscht.

Allerdings könnt ihr nicht alle Zauber lernen: Zum einen muss es sich dabei um Zauber handeln, die Magier*innen generell erlernen können (Heilzauber beispielsweise sind ausgenommen). Außerdem müsst ihr bereits einen Zauberplatz mit der Stufe des Zaubers besitzen.

Hat der Zauber also Stufe 5, aber ihr seid erst Level 8 und könnt Zauber bis Stufe 4 wirken, müsst ihr noch ein Level warten, ehe ihr die Schriftrolle verwenden könnt.

Kanntet ihr dieses Feature für den Magier bereits oder ist es euch auch neu?