LEGO-Sammler besucht seine Eltern und baut nach 25 Jahren cooles LEGO-Spaceshuttle aus den 90ern wieder auf

Die Rakete sieht ziemlich cool aus. (Bild: Ineedtoeatmore)

In den letzten knapp 50 Jahren hat LEGO zahlreiche coole Sets aus verschiedenen Themenwelten veröffentlicht. Viele davon sind schon in Vergessenheit geraten. Umso cooler, wenn man sie nach vielen Jahren wiederfindet und noch alle Teile vorhanden sind.

Coole LEGO-Rakete aus den 90ern

LEGO hat in den vergangenen Jahren wieder stark an Beliebtheit gewonnen, was sicher nicht zuletzt daran liegt, dass viele Leute die Faszination aus ihrer Kindheit wiederentdecken und jetzt dank "Erwachsenengeld" auch ausleben können.

Es müssen aber natürlich nicht immer neue Sets sein. Wer die Feiertage bei der Familie verbringt, kann mit etwas Glück auch noch ein paar alte Schätze im Keller oder auf dem Dachboden finden. So ging es zumindest dem Reddit-User "Ineedtoeatmore".

Der erzählt in einem aktuellen Post im LEGO-Subreddit nämlich, dass er seine Heimat besucht hat und dabei über eine Kiste voller LEGO aus seiner Kindheit gestolpert ist. Unter anderem war auch eine ziemlich coole Rakete dabei.

Es handelt sich dabei um das Modell "6454 Countdown Corner" aus dem Jahr 1999 und wie sich herausgestellt hat, sind noch alle Teile vorhanden. Das Set konnte sogar mit Batterien zum Leuchten gebracht werden und Geräusche von sich geben.

Er hat die Rakete wieder aufgebaut und zeigt sie stolz in mehreren Fotos:

Besonders wertvoll ist das Set übrigens nicht. Versiegelte Varianten werden für etwa 150 Euro gehandelt, ausgepackt bekäme man realistisch wohl zwischen 20 und 30 Euro dafür. Das Set besteht aus 128 Teilen und enthält eine Astronauten-Minifigur (via bricklink).

In den Kommentaren melden sich einige User, die das Set in ihrer Kindheit ebenfalls hatten und die sich noch sehr gut an die Geräusche erinnern können, die die Rakete von sich geben kann.

Der User antwortet auf einen Kommentar etwa, dass seine Mutter direkt mit einem "Oh Nein" reagierte, als er die Rakete zusammengebaut und zum ersten Mal nach all der Zeit wieder den Knopf betätigt hatte. Offenbar funktionieren die Lautsprecher zum Leitwesen seiner Mama noch einwandfrei.

Habt ihr die Rakete schonmal gesehen? Habt ihr auch noch alte Sets aus der Kindheit?