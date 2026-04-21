Harry Potter-Star Daniel Radcliffe ist Stranger Things-Fan und hat eine klare Meinung dazu, was am Ende passiert ist

Daniel Radcliff ist großer Stranger Things Fan (Quelle: Netflix / Warner Bros.)

Es ist immer interessant zu erfahren, was Film- und Fernsehstars eigentlich selbst zu Hause schauen. Schauen sie ihre eigenen Filme, oder lieber die Produktionen von Kolleg*innen? Und erliegen sie demselben Hype um Serien wie wir?

Genau diese Frage hat kürzlich der Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe beantwortet – und würdigte dabei auch über eine Serie, die zuletzt viel diskutiert wurde.

Eine der wenigen Serien, die er komplett gesehen hat

Der Schauspieler sprach in einem Interview mit Josh Horowitz im Podcast Happy Sad Confused (ab 51:10) über Serien – und landete dabei auch beim Netflix-Hit Stranger Things, der zum Jahreswechsel sein großes Finale feierte.

2:54 Stranger Things: Der Trailer zu Staffel 5 läutet das große Finale der Serie ein

Autoplay

Radcliffe gab zu, dass er gar nicht so viele Serien von Anfang bis Ende verfolgt. Stranger Things gehöre aber zu den Ausnahmen. Die Netflix-Serie sei für ihn sogar die einzige, die keine klassische „Half-Hour-Comedy“ ist.

Auch zum Finale hat er eine klare Meinung, bleibt dabei aber entspannt. Ihm habe das Ende gefallen. Vor allem mit Blick darauf, wie viele Handlungsstränge die Serie über die Jahre aufgebaut hat, sei das für ihn eine gelungene Landung.

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Auf die Frage, wie er das offene Ende um Elf interpretiert, zeigte Radcliffe sich bewusst optimistisch. Er entschied sich dafür, an die “netteste Version” zu glauben – also daran, dass ein Happy End möglich ist.

Wer es genauer wissen will, findet seine genaue Antwort in dem Spoilerkasten hier:

Spoiler anzeigen Mit dem Happy End meint er natürlich, dass Elfie noch lebt.

Fan-Theorien? Eher anstrengend

Weniger begeistert zeigte sich der Schauspieler von den vielen Spekulationen rund um angebliche Zusatzfolgen oder versteckte Inhalte.

Dass die Macher mehrfach klarstellen mussten, dass es keine geheime Extra-Episode gibt, findet er eher ermüdend. Gleichzeitig zeigt er Verständnis für die Duffer-Brüder, die sich mit solchen Gerüchten beschäftigen müssen.

Mit einem Augenzwinkern witzelten er und Josh Horowitz noch darüber, dass es dann ja auch noch irgendwo einen geheimen Harry-Potter-Film geben müsste.

Zwischen Reality-TV und Disney-Dauerloop

Neben Stranger Things nannte Radcliffe auch einige andere Formate, die er aktuell schaut, darunter Top Chef oder The Comeback. Der Großteil seines TV-Alltags besteht aber aus etwas ganz anderem: Disney-Klassikern in Dauerschleife. Sein kleiner Sohn ist aktuell großer Fan von 101 Dalmatiner und Arielle, die kleine Meerjungfrau – entsprechend laufen die Filme bei ihm zu Hause rauf und runter.

Wie habt ihr die Diskussion um die angeblich fehlende Episode wahrgenommen – eher anstrengend oder spannend?