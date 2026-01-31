Stranger Things-Fans sind sich sicher: Diese Szene ist der Beweis für Mikes Theorie im Finale

Ganz am Ende gibt es noch mal eine sehr besondere P&P-Runde. (Bild: Netflix)

Am Ende des Stranger Things-Finales in Staffel 5 klärt sich vieles auf. Für die meisten Figuren werden weitere Lebenswege – oder zumindest Möglichkeiten – aufgezeigt, sodass Fans mit ihren Geschichten gut abschließen können. Eine Sache lässt die Serie aber komplett offen, beziehungsweise bietet sie zwei unterschiedliche Interpretationen an. Einige Community-Mitglieder finden aber: Diese Szene macht die Sache ganz klar.

Spoilerwarnung: In diesem Artikel geht es um das Serienfinale, beziehungsweise vor allem um das Schicksal einer Schlüsselfigur.

1:51 Heute startet die Dokumentation zu Stranger Things: Sie zeigt, wie schwer es war, ein gutes Ende für die Hitserie abzuliefern

Fan findet: Diese Szene ist der Beleg für Elevens wahres Schicksal

Das Stranger Things-Finale lässt es zunächst so aussehen, als habe Eleven sich geopfert, damit ihr Blut in Zukunft nicht in falsche Hände gerät. Ganz am Ende präsentiert Mike aber bei einer Runde D&D dann doch noch eine alternative, und weit weniger düstere Theorie.

Dieser zufolge hat sie einen Trick benutzt, um sich davonzuschleichen und jetzt ganz allein einsame Orte der Welt zu erkunden, ohne ihren Freundeskreis in Gefahr zu bringen. Offiziell handelt es sich wirklich nur um eine Theorie und die Duffer Brothers wollen nicht verraten, was nun zutrifft, Reddit-User TerribleOption5505 findet aber:

Wäre das, was Mike am Ende vorgestellt hat, nur seine Theorie gewesen, hätten sie diese bestimmte Szene nicht eingebaut, um sie zu untermauern.

Falls ihr die Serie gesehen habt, erkennt ihr sicher anhand der Bilder, um welche Szene es dem Community-Mitglied geht. In dieser hat Mike die Erkenntnis, dass es im letzten Moment, in dem er Eleven gesehen hat, Ungereimtheiten gab. Sie hat Kräfte genutzt, obwohl das aufgrund der Abwehrmaßnahmen nicht hätte funktionieren dürfen.

Er entwickelt daher die Hypothese, bei der Kali ihre Kräfte aus der Ferne eingesetzt hat, damit Eleven am Ende ungesehen entkommen konnte.

Weitere Fans sehen den Moment von Miks Erkenntnis als Beleg für die Theorie. User PM1817 erklärt beispielsweise: "Diese Szene ist der einzige Grund, warum ich es glaube." Das Community-Mitglied erinnert außerdem daran, dass Eleven überzeugt war, dass Mike sie besser verstehe als alle anderen, und er die Sache deshalb als Einziger durchschaut habe. Auch ExpertGur6037 denkt: "Jupp. Sie wusste, dass er es letztendlich durchschauen würde."

Aber nicht alle teilen diese Meinung, darunter auch Max-Schauspielerin Sadie Sink, die denkt, dass Eleven tot ist, weil es für sie das stärkere Ende abgibt. Sie ist überzeugt, dass Mike sich und den anderen mit seiner Geschichte nur Frieden schenken will.

In der Kommentarsektion des Reddit-Posts gibt es ebenfalls Fans, die zweifeln. So hat User bookon eine andere naheliegende Erklärung: "Diese bestimmte Szene ist dafür da, dir zu zeigen, woher seine Idee kommt."

Für diese Auffassung spricht auch, dass es sich um einen groß inszenierten Moment handelt, und nicht um ein verstecktes kleines Detail. Ob wir also denken, Mike hat eine Erkenntnis oder erfindet eine eigene Geschichte, ist Interpretationssache, obwohl die Ungereimtheiten natürlich bestehen.

Auflösen könnten das letztendlich nur die Duffer Brothers. Andererseits hat es aber auch etwas für sich, wenn das Ganze ein Geheimnis bleibt und so jeder Fan selbst entscheiden kann, welche Variante die richtige ist, frei nach dem Motto: "I want to believe."

Für welche Variante habt ihr euch persönlich entschieden und wie interpretiert ihr den Zweck der Szene?