Stranger Things-Fans sind sich sicher: Diese Szene ist der Beweis für Mikes Theorie im Finale

Nach dem großen Stranger Things-Finale diskutieren Fans vor allem über eine Sache, deren wahren Ausgang die Serie offenlässt.

Samara Summer
31.01.2026 | 17:15 Uhr

Ganz am Ende gibt es noch mal eine sehr besondere P+P-Runde. (Bild: Netflix) Ganz am Ende gibt es noch mal eine sehr besondere P&P-Runde. (Bild: Netflix)

Am Ende des Stranger Things-Finales in Staffel 5 klärt sich vieles auf. Für die meisten Figuren werden weitere Lebenswege – oder zumindest Möglichkeiten – aufgezeigt, sodass Fans mit ihren Geschichten gut abschließen können. Eine Sache lässt die Serie aber komplett offen, beziehungsweise bietet sie zwei unterschiedliche Interpretationen an. Einige Community-Mitglieder finden aber: Diese Szene macht die Sache ganz klar.

Spoilerwarnung: In diesem Artikel geht es um das Serienfinale, beziehungsweise vor allem um das Schicksal einer Schlüsselfigur.

Video starten 1:51 Heute startet die Dokumentation zu Stranger Things: Sie zeigt, wie schwer es war, ein gutes Ende für die Hitserie abzuliefern

Fan findet: Diese Szene ist der Beleg für Elevens wahres Schicksal

Das Stranger Things-Finale lässt es zunächst so aussehen, als habe Eleven sich geopfert, damit ihr Blut in Zukunft nicht in falsche Hände gerät. Ganz am Ende präsentiert Mike aber bei einer Runde D&D dann doch noch eine alternative, und weit weniger düstere Theorie.

Dieser zufolge hat sie einen Trick benutzt, um sich davonzuschleichen und jetzt ganz allein einsame Orte der Welt zu erkunden, ohne ihren Freundeskreis in Gefahr zu bringen. Offiziell handelt es sich wirklich nur um eine Theorie und die Duffer Brothers wollen nicht verraten, was nun zutrifft, Reddit-User TerribleOption5505 findet aber:

Wäre das, was Mike am Ende vorgestellt hat, nur seine Theorie gewesen, hätten sie diese bestimmte Szene nicht eingebaut, um sie zu untermauern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Falls ihr die Serie gesehen habt, erkennt ihr sicher anhand der Bilder, um welche Szene es dem Community-Mitglied geht. In dieser hat Mike die Erkenntnis, dass es im letzten Moment, in dem er Eleven gesehen hat, Ungereimtheiten gab. Sie hat Kräfte genutzt, obwohl das aufgrund der Abwehrmaßnahmen nicht hätte funktionieren dürfen.

Er entwickelt daher die Hypothese, bei der Kali ihre Kräfte aus der Ferne eingesetzt hat, damit Eleven am Ende ungesehen entkommen konnte.

Weitere Fans sehen den Moment von Miks Erkenntnis als Beleg für die Theorie. User PM1817 erklärt beispielsweise: "Diese Szene ist der einzige Grund, warum ich es glaube." Das Community-Mitglied erinnert außerdem daran, dass Eleven überzeugt war, dass Mike sie besser verstehe als alle anderen, und er die Sache deshalb als Einziger durchschaut habe. Auch ExpertGur6037 denkt: "Jupp. Sie wusste, dass er es letztendlich durchschauen würde."

Aber nicht alle teilen diese Meinung, darunter auch Max-Schauspielerin Sadie Sink, die denkt, dass Eleven tot ist, weil es für sie das stärkere Ende abgibt. Sie ist überzeugt, dass Mike sich und den anderen mit seiner Geschichte nur Frieden schenken will.

In der Kommentarsektion des Reddit-Posts gibt es ebenfalls Fans, die zweifeln. So hat User bookon eine andere naheliegende Erklärung: "Diese bestimmte Szene ist dafür da, dir zu zeigen, woher seine Idee kommt."

Mehr zu Filmen und Serien
God of War-Serie castet bekannten Darsteller aus den Spielen und er übernimmt sogar die gleiche Rolle
von Eleen Reinke
König der Löwen ist womöglich von einem kleinen japanischem Anime inspiriert, von dem ihr vielleicht noch nie etwas gehört habt
von Jusuf Hatic

Für diese Auffassung spricht auch, dass es sich um einen groß inszenierten Moment handelt, und nicht um ein verstecktes kleines Detail. Ob wir also denken, Mike hat eine Erkenntnis oder erfindet eine eigene Geschichte, ist Interpretationssache, obwohl die Ungereimtheiten natürlich bestehen.

Auflösen könnten das letztendlich nur die Duffer Brothers. Andererseits hat es aber auch etwas für sich, wenn das Ganze ein Geheimnis bleibt und so jeder Fan selbst entscheiden kann, welche Variante die richtige ist, frei nach dem Motto: "I want to believe."

Für welche Variante habt ihr euch persönlich entschieden und wie interpretiert ihr den Zweck der Szene?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO-Glückspilz kauft bei Facebook zerstörte Sets für 75 US-Dollar – hat am Ende sieben Sets im Wert von mehr als 500 US-Dollar in der Hand

vor 7 Minuten

LEGO-Glückspilz kauft bei Facebook zerstörte Sets für 75 US-Dollar – hat am Ende sieben Sets im Wert von mehr als 500 US-Dollar in der Hand
Animal Crossing: New Horizons im Februar 2026: Karnevals-Event und saisonale Items

vor 25 Minuten

Animal Crossing: New Horizons im Februar 2026: Karnevals-Event und saisonale Items
11 Jahre lang tut er so, als könnte er mit verbundenen Augen spielen, sammelt damit 335.000 Abonnenten auf Youtube und jetzt stellt sich heraus: Er hat eiskalt gecheatet

vor 35 Minuten

11 Jahre lang tut er so, als könnte er mit verbundenen Augen spielen, sammelt damit 335.000 Abonnenten auf Youtube und jetzt stellt sich heraus: Er hat eiskalt gecheatet
Stranger Things-Fans sind sich sicher: Diese Szene ist der Beweis für Mikes Theorie im Finale

vor einer Stunde

Stranger Things-Fans sind sich sicher: Diese Szene ist der Beweis für Mikes Theorie im Finale
mehr anzeigen