2K Games will bald neues Spiel der Mafia-Macher enthüllen

In 2016 erschien mit Mafia 3 ein Gangster-Epos, das zwar gemischt aufgenommen wurde aber durchaus seine Fans gefunden hat. Seit längerem schweben schon Gerüchte um einen Nachfolger im Raum. Bald könnte eine offizielle Bestätigung folgen.

Geht Mafia bald in eine vierte Runde?

Im Rahmen der Investorenkonferenz von Take Two wurde auch bekannt, dass das Studio Hangar 13, der Entwickler hinter der Mafia-Reihe, an einem neuen Projekt arbeitet. Dem Mutterkonzern nach, soll in den nächsten Monaten das neue Spiel des kalifornischen Entwicklerstudios enthüllt werden.

Zwar wurde das Spiel nicht benannt, aber es gibt bereits Gerüchte, die dafür sprechen, dass es sich um Mafia 4 handelt. So wurden beispielsweise die Markenschutz-Einträge für die Mafia-Reihe erneuert. Da hier speziell Mafia 2 gesondert hervorgehoben wurde, könnte das für ein Remaster des PS3- und Xbox 360-Spiels sprechen.

Zudem gab es bereits 2018 einen umfassenden Bericht seitens Kotaku, der von einer kompletten Neuausrichtung des Studios mit anderen Hauptverantwortlichen spricht.

Neues Spiel eines neuen Studios: Im selben Atemzug mit Hangar 13 wurde auch ein anderes, neues Studio angesprochen. Bei 2K Silicon Valley wird ebenfalles an einem neuen Spiel gearbeitet. Das Studio wird von Michael Condrey geleitet, der vor allem als Director für Dead Space, Call of Duty: Modern Warfare 3 und Call of Duty: WWII bekannt ist. Woran das Studio gerade arbeiten könnte, ist aber nicht bekannt, soll jedoch schon bald enthüllt werden.

Was wir so schnell aber wahrscheinlich nicht sehen werden, ist das neue Bioshock, das derzeit bei einem ebenfalls neuen Studio namens Cloud Chamber Studio entsteht. Da das Spiel nicht erwähnt wurde, ist es erneut eine Bestätigung, dass es noch etwas länger brauchen wird, als es vielen wahrscheinlich lieb ist.