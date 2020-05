Daniel Vávra von den polnischen Warhorse Studios, bekannt durch das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance, schrieb die Story zu Mafia 1 und fungierte bei dessem Entwicklung um die Jahrtausendwende als Game Director. Nun äußerte er sich zum angekündigten Remake und zeigt sich wenig begeistert davon.

Vávra meinte über Twitter bezüglich des Remakes:

Since everybody asks me about it all day - I didn work on it. I dont expect much from it. Nobody told me anything about it. I dont know anything about it. Nobody paid me anything for it. My involvement is 0. I just wrote and directed the original.