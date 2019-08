Days Gone - Challenge 7 ist da: Das erwartet euch diesmal

Story-Erweiterungen gibt's für Days Gone zwar nach wie vor nicht, dafür aber jede Woche eine neue kostenlose Herausforderung, denen sich tapfere Zombie-Jäger stellen dürfen. Insgesamt 12 Challenges will Bend Studios für das PS4-exklusive Open World-Spiel herausbringen - die siebte ist nun live.

So funktioniert's: Diesmal steht wieder eine Horden-Herausforderung auf dem Plan, wir kämpfen wie in vorherigen Challenges also wieder gegen endlose Wellen aus Freaker-Horden. Doch die neue Challenge kommt mit einem Twist: Wir verbrennen Nester und erschaffen so spezielle Zonen, in denen Extra-Punkte winken.

It's time to burn some Freaker nests and survive against an never-ending Horde of Freakers! Do your best to take on wave after wave of Freakers while staying inside the zone for extra points! #DaysGone pic.twitter.com/XMUNKbAcSD