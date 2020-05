Open-World-Spiele erlauben oft Möglichkeiten, welche über das Offensichtliche - und manchmal sogar über die Pläne der Entwickler - hinausgehen. Das beweist der Spieler Spawnicus Rex, der im PS4-exklusiven Action-Adventure Days Gone 300 Freaker ausschaltete und dabei nicht einen Schuss abfeuern musste.

Im Video ist zu sehen, wie Spawnicus Rex vorgeht. Mit dem Motorrad erreicht er eine Baugrube, wo sich die Freaker versammelt haben. Er entdeckt ei paar entflammbare Fässer und einige Tankwagen. An diesen Stellen platziert er Bomben. Anschließend lockt er die Freaker mit Molotow-Cocktails aus ihrer Grube.

Nun läuft er den Weg ab, an denen er die Bomben platziert hat. Diese explodieren, sobald sich Freaker ihnen nähern. Am Ende bleibt keiner der Feinde mehr übrig und der Spieler musste nicht ein einziges Mal zu seiner Waffe greifen. Das sieht im Video sogar relativ entspannt aus. Der Plan scheint wohl überlegt gewesen zu sein.

Ihr entscheidet, wie ihr vorgeht

Days Gone stellt euch zwar die Aufgabe, diese Horde auszuschalten, wie ihr dabei aber vorgeht, bleibt völlig euch überlassen. Es wäre auch möglich, die Freaker auf eine andere Weise auszuschalten. Das macht den Reiz des Spiels aus.

Spawnicus Rex zeigt, wie es funktionieren kann, diese Aufgabe zu meistern, ohne einen Schuss abfeuern zu müssen. Wie oft er dafür geübt hat, geht nicht aus dem Video hervor. Es ist aber faszinierend zu beobachten, wie der Plan aufgeht.

Habt ihr in Days Gone vielleicht schon mal etwas Ähnliches erlebt? Etwas, das euch in Erinnerung geblieben ist? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.