Neues Days Gone-Update 1.61 macht das Spiel um 22 GB kleiner

Der regelmäßige Support von Days Gone durch zahlreiche Updates hat auch so seine Schattenseiten. Seit dem Release im April 2019 wuchs der benötigte Festplattenspeicher auf der PS4 immer weiter an und zuletzt stand Days Gone bei stolzen 61 GB. Mit dem neuen Patch 1.61 soll sich das aber wieder ändern und das Open World-Spiel von Sony Bend erhält eine Entschlackungskur.

Kleinerer Days Gone-Client jetzt zum Download verfügbar

Days Gone auf Diät: Neben einer Reihe an Bugfixes, wie man sie von einem Update auch erwartet, bringt Patch 1.61 aber vor allem auch die Möglichkeit, den Days Gone-Client einmalig erneut herunterzuladen.

Wie groß ist das Spiel nach Update 1.61? Solltet ihr euch dazu entscheiden, wird Days Gone im Anschluss nur noch etwa 39GB an Speicherplatz in Anspruch nehmen.

Die Möglichkeit gilt natürlich nur für Besitzer der digitalen Version von Days Gone. Bei Spielern, die ihre Days Gone-Disc zum Spielen einlegen, ist der Großteil der Spieldaten ohnehin schon ausgelagert. Laut den offiziellen Patch Notes, die Sony Bend über das Days Gone-Subreddit veröffentlicht hat, soll der neue Client auch besser optimiert sein.

Abseits des neuen Clients gibt es noch eine handvoll weiterer Verbesserungen und Problemlösungen, die Days Gone wieder um ein paar Bugs erleichtern:

Die Belohnung in der Mission "Better to Light One Candle" soll jetzt ordnungsgemäß eingeholt werden können

Allgemeine Optimierungen bezüglich bestimmter Missionen

Die Punktezählung in der "Reloaded"-Challenge wird nun korrekt vorgenommen, wenn Sauerstofftanks eingesetzt werden

Die Mission "The Anarchist Spy" setzt die Fallen nach einem Fehlschlag ordnungsgemäß zurück

In der Mission "Out of Nowhere" wurden die Lichter des Helikopters angepasst

Allgemeine Optimierungen im Vorfeld der Installatio

Allgemeine Verbesserungen in Sachen Optimierung und Stabilität

Mehr zu Days Gone: