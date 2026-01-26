So würde Son-Goku aus Dragon Ball aussehen, wenn er alle Super Saiyajin-Formen gleichzeitig aktivieren würde

Alle Super-Saiyajin-Formen in einer Person auf einen Bild vereint? Ein Anime-Künstler zeigt, wie das aussehen würde. (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Im Dragon Ball-Anime gehört der Super-Saiyajin zum Standardrepertoire eines jeden Saiyajins – mit einigen Ausnahmen wie Bösewicht Radditz oder Turles. Mittlerweile hat Son Goku so viele Jahre trainiert, dass er die unterschiedlichsten Super Saiyajin-Formen annehmen kann. In Dragon Ball Super erreichte er sogar seine aktuell stärkste Kampfform: den Ultra Instinkt.

Ein Dragon Ball-Fan hat erst in 2020 die beliebte Anime-Serie für sich entdeckt und war so beeindruckt von Son Goku, dass er in einer Zeichnung alle seine Super-Saiyajin-Form und Ultra Instinkt festgehalten hat – und das sieht unglaublich gut aus!

Update am 25. Januar 2026: Wir haben den Artikel mit der Zeichnung von Vegeta ergänzt und den Text noch einmal angepasst.

Dragon Ball: So sieht Son Goku mit allen Super Saiyajin-Formen aus

Die Illustration von User*in Matsumoto_Art auf Instagram zeigt Son Goku, der den Dragon Ball mit vier Sternen präsentiert. Dieser Dragon Ball ist für den stolzen Krieger etwas ganz besonderes, denn er verbindet diese orangene Kugel mit seinem Großvater. Den gleichen Dragon Ball trägt auch Son Gohan auf seiner Mütze, als er noch ein kleiner Junge war.

Im Hintergrund sind verschiedene Dragon Balls, der Drache Shenlong und Son Goku als Kind mit seiner Überschallwolke zu sehen:

Das Besondere: Son Goku scheint alle Super-Saiyajin-Formen in einer Person vereint zu haben. Sein linkes Auge hat eine grün gefärbte Iris, die Son Goku bei der Verwandlung in einen Super-Saiyajin bekommt. In seinen Haaren finden sich außerdem zahlreiche bunte Haarsträhnen wieder, die die unterschiedlichen Super-Saiyajin-Formen repräsentieren.

Der magentafarbene und rote Anteil stammt beispielsweise vom Super-Saiyajin Gott. Son Goku erreichte diese Stufe durch ein besonderes Ritual, in dem fünf andere Saiyajins reines Herzens ihre Macht auf ihn übertrugen.

Bei genauem Hinsehen lassen sich sogar vereinzelt hellblaue Haarsträhnen entdecken. Diese gehören zum Super-Saiyajin Blue, der die vollendete Form des Super-Saiyajin-Gott ist. Sie setzt die perfekte Kontrolle über das eigene Ki voraus.

Der Großteil von Son Gokus Frisur ist jedoch im klassischen Blond gefärbt. Außerdem befindet sich an seinem Ohr ein Ohrring, der für die Fusionstechnik benutzt wird. Bei genauerem Hinsehen fallen noch viele weitere Details auf, die die neu entdeckte Liebe des Künstlers zum Anime repräsentieren.

Vegeta wurde nicht ausgelassen

Gibt es noch weitere Zeichnungen zu Dragon Ball? Tatsächlich hat der Künstler mittlerweile eine ähnliche Version von Vegeta gezeichnet. Den ihr im Instagram-Profil des Künstlers hier sehen könnt:

Auch er vereint alle Super Saiyajin-Formen in sich. Im Vergleich zu Son Goku sind im Hintergrund von Vegeta jedoch andere Details zu sehen. Außerdem hält Vegeta einen größeren Dragon Ball als Son Goku in der Hand.

Das liegt daran, dass es sich hierbei nicht um einen irdischen, sondern einen namekianischen Dragon Ball handelt. Diese Dragon Balls stammen von Piccolos Heimatplaneten und sind durchschnittlich um einiges größer als die magischen Kugeln auf der Erde.

Wie findet ihr die beiden Zeichnungen? Könnt ihr noch mehr spannende Details an Son Goku oder Vegeta entdecken?