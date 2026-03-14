Seit 20 Jahren verfolge ich diesen Manga und warte jetzt auf die Anime-Adaption, weil ich den Überblick über die Story verloren habe

In der neuesten Staffel untersucht Ciel einen mysteriösen Wald, der verflucht sein soll. (© Yana Toboso, Square Enix / CloverWorks)

Vor fast 20 Jahren hat ein bestimmter Manga und die dazugehörige Anime-Adaption für viel Aufsehen gesorgt und gehörte auch bei mir zu meinen liebsten Mangas, die ich gerne verfolgt habe: Black Butler, auch bekannt als Kuroshitsuji.

Bis heute wird der Manga sogar noch als Anime adaptiert – wenn auch nur sehr langsam, wobei ich nach so vielen Jahren den Überblick schon längst verloren habe.

Myki Trieu Abseits von Animes liest Myki natürlich auch sehr gerne Mangas und bei ihrer damaligen Suche nach einer neuen Reihe hat sie Black Butler für sich entdeckt. Für sie hatte der Manga die perfekte Atmosphäre eines Fantasy-Krimis, der auch noch düsterer war, als andere Mangas zu dieser Zeit.

Worum es in Black Butler geht

Im Mittelpunkt von Black Butler steht der zwölfjährige Ciel Phantomhive, der als einziger Überlebender der Phantomhive-Familie zurückbleibt. Nachdem seine Familie von Unbekannten brutal ermordet wurde und er selbst durch einen Kult grausame Qualen erleiden musste, schließt er einen Pakt mit einem Dämon.

Im Austausch für Hilfe bei seiner Rache und der Suche nach den Verantwortlichen, bietet Ciel dem Dämon seine Seele an. Der Dämon nimmt daraufhin die Gestalt des Butlers Sebastian Michaelis an und dient ihm fortan treu – bis der Moment kommt, in dem Ciel seine Rache vollendet hat und Sebastian sich Ciels Seele endlich holen kann.

Hier der Trailer zur neuesten Staffel der Anime-Serie:

1:13 Black Butler enthüllt mit einem Teaser zur Emerald Witch-Arc das Releasedatum der neuen Staffel

Autoplay

Der Beginn der unübersichtlichen Veröffentlichungen

Bei Black Butler handelt es sich um eine Manga-Reihe der Mangaka Yana Toboso, die von Square Enix seit 2006 im Monthly GFantasy veröffentlicht wird. Von 2006 bis 2017 gab es regelmäßige Veröffentlichungen und es erschienen zwei bis drei Bände pro Jahr mit jeweils fünf bis sechs Kapiteln.

Ab 2018 wurde es dann unregelmäßiger aufgrund von Tobosos Gesundheitslage und die Menge an Veröffentlichungen nahm ab. 2019 erschienen noch zwei weitere Bände zu Black Butler, wobei es 2018 nur einen Band gab.

Nach 2019 wurden die Bände jedoch angepasst und ein Band umfasste neun oder zehn Kapitel, weshalb auch nur noch ein Band pro Jahr bis heute erscheint – verständlich, aber erschwert es Fans wie mir, der Geschichte aktiv zu folgen.

Toboso musste zwischendrin zusätzlich immer wieder längere Pausen aufgrund ihrer gesundheitlichen Lage nehmen, die sich allerdings auf den jährlichen Release nicht ausgewirkt haben.

Wer außerdem regelmäßig auf die Updates zu den einzelnen Kapiteln im Netz gewartet hat, verlor ebenfalls über die lange Zeit so langsam den Überblick – nicht zu vergessen, dass die Story selbst auch etwas komplizierter geworden ist.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu einer großen Enthüllung in der Geschichte von Black Butler.

Der letzte große Plottwist, an den ich mich noch erinnere

Der letzte große Plottwist, an den ich mich noch gut erinnere, ist die Bestätigung der jahrelang diskutierten Zwillings-Theorie in Kapitel 129. Darin wird enthüllt, dass der Ciel Phantomhive, den wir über die ganze Geschichte hinweg begleiten, in Wahrheit gar nicht der echte Ciel Phantomhive ist, sondern sein Zwillingsbruder.

Die Familie Phantomhive hatte tatsächlich Zwillinge, die nur nie zusammen gezeigt wurden – bis dahin. Beide wurden nach dem Mord der Eltern von einem Kult entführt und gefoltert, wobei der echte Ciel schließlich starb.

Erst dadurch wurde der Dämon Sebastian Michaelis beschworen, mit dem der überlebende Zwilling einen Pakt schloss und fortan unter dem Namen seines Bruders lebte. Seit dieser Enthüllung – und der späteren Frage, wie der ursprüngliche Ciel überhaupt wiederbelebt wurde – habe ich allerdings etwas den Faden verloren und verfolge den Manga nur noch lose.

Momentan warte ich daher eher darauf, dass die Anime-Adaption die Geschichte wieder aufgreift, damit ich leichter zurück in die Handlung finde.

Der Stand der Anime-Adaption von Black Butler

Aktuell decken die fünf Staffeln des Animes ungefähr alle Manga-Kapitel bis etwa 107 von insgesamt rund 213 Kapiteln ab. Bis die Serie also die große Enthüllung aus dem späteren Manga erreicht, dürfte es noch eine Weile dauern.

Derzeit sind nur die vierte und fünfte Staffel auf Crunchyroll mit deutscher Synchro oder im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln verfügbar. Eine Möglichkeit, die übrigen Staffeln bei einem anderen Streaming-Dienst zu sehen, gibt es aktuell nicht.

Erinnert ihr euch noch an Black Butler und welche Mangas kommen euch in den Sinn, bei denen ihr ebenfalls den Überblick verloren habt?