Dragon Ball Xenoverse 3: Alle spielbaren Völker und ihre besonderen Fähigkeiten im Überblick

Damit ihr schon vor dem Start in Dragon Ball Xenoverse 3 entscheiden könnt, welches Volk ihr als euren Avatar wählt.

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Myki Trieu
27.06.2026 | 07:00 Uhr

In Xenoverse 3 gibt es wieder unterschiedliche Völker, zwischen denen ihr wählen könnt. (© Akira Toriyama Dimps, Bandai Namco) In Xenoverse 3 gibt es wieder unterschiedliche Völker, zwischen denen ihr wählen könnt. (© Akira Toriyama / Dimps, Bandai Namco)

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Mit dem neuen Ableger der Xenoverse-Reihe Dragon Ball Xenoverse 3 könnt ihr wieder mit einem selbst erstellten Charakter in die Welt von Akira Toriyama eintauchen.

Doch bevor ihr überhaupt in die Geschichte von Xenoverse einsteigen könnt, müsst ihr euch entscheiden, mit welchem Volk ihr Xenoverse 3 erleben wollt.

Wie viele Völker insgesamt im neuen Ableger zur Auswahl stehen, welche beiden neu dazu gekommen sind und warum die Auswahl für die zukünftigen Kämpfe im Spiel so richtig ist, erfahrt ihr hier.

Video starten 3:15 Gameplay-Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 stellt neue Charaktere von Akira Toriyama vor und zeigt mehr von der Welt

Warum die Auswahl eures Charakters so wichtig ist

Die Wahl eures Charakters zu Beginn von Xenoverse beeinflusst eure Werte und Fähigkeiten im Kampf. Das heißt, dass beispielsweise ein Saiyajin ganz andere Fähigkeiten, Angriffe und Statuswerte besitzt als etwa der Erdling oder ein*e Majin.

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Der männliche Majin war in den vorherigen Ablegern der Charakter mit den höchsten Lebenspunkten, während der Erdling automatische Ki-Regeneration besaß und der Saiyajin sich in einen Super-Saiyajin mit erhöhten Status-Werten der normalen Angriffe oder der Ki-Geschosse verwandeln konnte.

Jeder einzelne Charakter kommt also mit unterschiedlichen Statuswerten und Fähigkeiten, die den Kampf in Xenoverse 3 auf andere Art beeinflussen. 

Welche besonderen Fähigkeiten die einzelnen Völker haben, lest ihr auf den nächsten Seiten.

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