Dragon Ball Xenoverse 3 enthüllt, welche Bulma im Spiel dabei ist - sorgt damit für noch mehr Fragezeichen

Seit dem Release des Trailers fragt sich die Community, ob das wirklich Bulma ist oder jemand anderes, der nur so aussieht und so heißt.

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Myki Trieu
25.06.2026 | 07:30 Uhr

Wer ist diese Bulma in Xenoverse 3? (© Akira Toriyama Dimps, Bandai Namco) Wer ist diese Bulma in Xenoverse 3? (© Akira Toriyama / Dimps, Bandai Namco)

Im Rahmen einer exklusiven Präsentation von Dragon Ball Xenoverse 3 wurde GamePro.de gegenüber endlich enthüllt, um welche Bulma es sich im neuen Ableger überhaupt handelt und ob sie etwas mit ‘“unserer” Bulma aus der Hauptserie zu tun hat.

Bulma ist Bulma

Wir durften uns im Rahmen einer Präsentation bereits Gameplay zum kommenden dritten Xenoverse-Ableger anschauen und eine Frage wurde uns sofort beantwortet: Ist diese Bulma die gleiche Bulma, die wir seit Jahren in der Hauptserie kennen? 

Die Antwort auf die Frage lieferte Brand Manager Marco Rizzo gleich zu Beginn in den ersten Minuten der 20-minütigen Präsentation: Ja, es ist die Bulma, die wir alle seit Jahren kennen – eine Aussage, die nur für mehr Fragen sorgt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Xenoverse 3, der Bulma zum ersten Mal zeigt:

Video starten 3:49 Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere

Bulmas Anwesenheit in Xenoverse 3 wirft noch mehr Fragen auf

Rizzos Aussage bestätigt also den Verdacht, den die Community schon seit dem offiziellen Trailer zum Spiel gehegt hat: Es ist die Bulma aus der Hauptserie – oder zumindest die Bulma, die Fans seit Jahren aus Xenoverse-Spielen und der Anime-Serien kennt.

Speziell in diesem Fall von Xenoverse 3 sorgt ihre Existenz und Anwesenheit jedoch für Verwirrung. Dragon Ball Xenoverse 3s Geschichte und Ereignisse spielen im Jahr “Age 1000” statt – also mindestens 216 Jahre nach dem Ende von Dragon Ball Z.

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Bulma müsste demnach in Xenoverse 3 über 257 Jahre alt sein und das kann unmöglich sein, denn Bulma ist schließlich nur ein normaler Mensch. 

Es muss also eine Erklärung dafür geben, dass Bulma im Jahr “Age 1000” noch existiert und sogar den Great Saiyan Squad Missionen zuteil. Außerdem sieht sie sogar etwas anders aus und hat einen ähnlich fliegenden Ring um ihren Hals wie die der Engel aus Dragon Ball Super.

Eines ist jedoch sicher: Die gezeigte Bulma im Trailer von Xenoverse 3 und die Bulma aus Dragon Ball, Z, Super und Daima sind dieselbe Person – zumindest laut Brand Manager Marco Rizzo.

Mögliche Erklärungen für Bulmas Anwesenheit in Xenoverse 3

Fans haben durch den Kinofilm Dragon Ball Super: Super Hero bereits erfahren, dass Bulma jährlich die Dragon Ball nutzt, um sich allerlei “Schönheitsanpassungen” zu wünschen, wie sich den Hintern vergrößern lassen oder die Haut geschmeidig zu halten.

Es könnte also sein, dass sich Bulma im Laufe der letzten 216 Jahre zwischen Dragon Ball Z und Xenoverse 3 das ewige Leben oder zumindest ein langes Leben gewünscht hat. 

Video starten 1:04 Dragon Ball Super: Super Hero im deutschen Synchro-Trailer

Ein anderer Hinweis auf ihr langes Leben oder ihre unerklärliche Existenz in Xenoverse 3 ist der fliegende Ring um ihren Hals, der starke Ähnlichkeiten mit dem der Engel aus Dragon Ball Super hat. 

Whis oder ein anderer Engel könnte also für die Anwesenheit von Bulma in Xenoverse 3 verantwortlich sein oder ihr ein langes Leben geschenkt haben.

Egal, welche Erklärung hinter Bulmas Präsenz in Xenoverse 3 stecken mag, dass sie auf natürliche Weise noch im Jahr “Age 1000” noch am Leben ist, ist ausgeschlossen und wird womöglich im Laufe der Geschichte des Spiels enthüllt.

Welche Theorien habt ihr zu Bulmas Existenz in Xenoverse 3 und was, glaubt ihr, hat es mit dem fliegenden Ring um ihren Hals auf sich?

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