Dragon Ball Xenoverse 3 fügt zwei neue spielbare Völker hinzu und auf die habt ihr womöglich lange gewartet

Die Cyborgs stehen nun ebenfalls zur Auswahl und sind genau genommen eigentlich kein Volk. (© Akira Toriyama / Spike Chunsoft, Bandai Namco)

Im neuen Ableger der Dragon Ball Xenoverse-Reihe haben Publisher Bandai Namco und Entwicklerstudio Dimps eine Überraschung für Fans der Serie eingebaut.

In Dragon Ball Xenoverse 3 gibt es zwei weitere spielbare Völker und dabei handelt es sich um die Cyborgs und die Kaioshins – wobei die Cyborgs genau genommen eigentlich kein Volk sind.

Fans können zum ersten Mal in Xenoverse als Cyborg und Kaioshin spielen

Laut eines Berichts und der Preview von waytoomany.games haben Spieler*innen zu Release nicht nur die Auswahl zwischen den fünf bereits bekannten Völkern aus den vorherigen Teilen (Erdling, Saiyajin, Majin, Frieza, Namekianer), sondern können alternativ auch als Cyborg oder Kaioshin spielen.

Redakteur Jordan Hawes von waytoomany.games schreibt in seinem Bericht:

“Du kannst einen Charakter mit unzähligen Anpassungsmöglichkeiten erstellen und zwischen verschiedenen Völkern wählen – darunter die neu hinzugefügten Völkern Cyborgs und Kaioshins. Neben den neuen Völkern erhalten auch die bisherigen fünf Völkern tiefgreifendere und erweiterte Transformationen.”

Anmerkung unserer Redaktion: Während unserer 20-minütigen Präsentation zum Spiel haben wir weder einen Cyborg- noch einen Kaioshin-Charakter im Menü oder als Begleiter-NPC des Great Saiyan Squads gesehen. Wir können diese Aussage von Jordan Hawes also nicht bestätigen.

Welche besonderen Kräfte und Fähigkeiten der Spieleravatar als Cyborg oder Kaioschin haben wird, ist noch unklar und wird von Hawes in seinem Bericht nicht weiter beleuchtet.

3:49 Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere

Autoplay

Cyborgs sind eigentlich kein Volk und die mögliche besondere Fähigkeit in Xenoverse 3

Obwohl die Cyborgs in diesem Fall als Volk bezeichnet werden, ist es wichtig anzumerken, dass sie in der Geschichte von Dragon Ball genau genommen kein Volk sind. Ursprünglich sind sie künstlich erzeugte Geschöpfe, die von Dr. Gero für die Red Ribbon Armee erschaffen wurden.

Es gibt jedoch einige Ausnahmen wie die Zwillinge C17 und C18, die in der Vergangenheit Menschen namens Lapis und Lazuli waren und durch Dr. Geros Experimente in Cyborgs verwandelt wurden.

Als Cyborg hätte der Spieler oder die Spieler*in womöglich einen Reaktor als Herz – wie die Cyborgs in der Hauptserie.

Dimps könnte den Cyborg-Spieler*innen womöglich einen Ki-Boost geben, die die anderen Völker nicht haben. Vielleicht erholt sich auch der Ki-Balken bei Cyborgs schneller als bei den anderen Völkern.

Die Kräfte der Kaioshins in Xenoverse 3 bleiben ein Rätsel

Es wurde uns bereits bestätigt, dass jedes Volk in Xenoverse 3 eine Besonderheit hat. Während wir uns denken können, welche ungewöhnlichen Fähigkeiten ein Cyborg in Xenoverse 3 haben könnte, bleiben die Fähigkeiten des Kaioshin-Volkes ein Rätsel.

Die Kaioshins sind in Dragon Ball hauptsächlich als Wächter vertreten und haben auch in der Vergangenheit Leben erschaffen und genommen. Ihre besonderen Fähigkeiten wären also Kreation, Heilung und Teleportation.

Wie sich diese Besonderheiten des Volks im Spiel übertragen lassen und welche Vorteile der Kaioshin-Avatar am Ende mit sich bringt, liegt noch im Dunkeln. Es bleibt also abzuwarten, dass Bandai Namco und Dimps offizielles Gameplay und Informationen zu den beiden Völkern enthüllen.

Werdet ihr als Cyborg oder Kaioshin in Xenoverse 3 einsteigen oder doch lieber bei den fünf alten bekannten Völkern bleiben?