Dragon Ball Xenoverse 3: Jetzt könnt ihr euch wieder in den Super-Saiyajin 3 verwandeln, aber nur unter bestimmten Bedingungen

In Dragon Ball Xenoverse 3 müsst ihr jetzt ganz genau überlegen, welche Volk ihr auswählen wollt.

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Myki Trieu
24.06.2026 | 06:38 Uhr

Die Transformation zum Super-Saiyajin 3 kehrt zurück. (© Akira Toriyama Ganbaron Inc., Bandai Namco) Die Transformation zum Super-Saiyajin 3 kehrt zurück. (© Akira Toriyama / Ganbaron Inc., Bandai Namco)

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Wir durften bereits einen Blick auf Dragon Ball Xenoverse 3 werfen und uns das Gameplay des kommenden Ablegers anschauen. Dabei hat uns Bandai Namco zwei interessante Features zum neuen Hauptcharakter des nächsten Xenoverse-Spiels enthüllt.

Was die beiden Fähigkeiten des Protagonisten oder der Protagonistin sind und mit welchen Einschränkungen ihr bei der Wahl eures Charakters dabei rechnen müsst, verraten wir euch in den Abschnitten und Seiten:

Bandai Namco hat auf die Stimmen der Fans gehört

Bereits zu der Zeit der vorherigen Xenoverse-Ableger gab es immer wieder einen wiederkehrenden Kritikpunkt aus der Community zur Spielmechanik – oder besser gesagt Haare – des Saiyajin-Volkes: Sie standen nicht ab.

Zwar wurden die Haare des spielbaren Saiyajin-Charakters gelb, aber die Frisur selbst hat sich nicht geändert und war ein großer Beschwerdepunkt in der Community. Immerhin sollten die Haare nach oben abstehen, sobald sich ein Saiyajin in den Super-Saiyajin verwandelt hat. Das fehlte also den Fans.

Video starten 3:49 Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere

Genau dieser Bitte ist Bandai Namco, beziehungsweise das Entwicklerteam Dimps, jetzt in Xenoverse 3 nachgegangen. Jedes Volk hat eine andere, besondere Fähigkeit. In der 20-minütigen Präsentation haben wir einen Vorgeschmack auf die Fähigkeit des Erdlings und des Saiyajin-Volkes bekommen.

Beim Einsatz der Erwachen-Fähigkeit steigen Spieler*innen zum Super-Saiyajin auf und dieses Mal werden die Haare nicht nur wie gewohnt gelb, sondern stellen sich auch endlich auf – wie es sich nun mal für eine echte Super-Saiyajin-Transformation gehört.

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Nicht jeder kann zum Super-Saiyajin werden

Der einfache Super-Saiyajin und nicht die einzige wiederkehrende Verwandlung in Xenoverse 3, denn auch der Super-Saiyajin 3 ist wieder mit am Start. 

Unglücklicherweise hat Bandai Namco uns kein Video- oder Bildmaterial zukommen lassen, das wir hier veröffentlichen und es euch zeigen können. 

Spieler*innen können sich mithilfe des Erwachen-Skills also nicht nur in einen Super-Saiyajin verwandeln, sondern gleich in den dreifachen Super-Saiyajin mit langen Haaren wie Son Goku – und das geht natürlich nur, wenn ihr auch das Saiyajin-Volk wählt.

Wählt ihr etwa das Erdlings-Volk als Hauptcharakter, dann steht euch eine ganz andere Fähigkeit zur Verfügung. 

Welche besondere Fähigkeit das Erdlings-Volk hat und wie es damit trotzdem mit den Saiyajins und den anderen mächtigen Kämpfern mithalten kann, verraten wir euch auf der nächsten Seite.

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