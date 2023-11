Disney Dreamlight Valley-Showcase: Uhrzeit des Events sowie alles zu Inhalten und Gratis-Items für die erste Erweiterung

Hier erfahrt ihr alles Wichtige zur A Rift in Time-Erweiterung für Disney Dreamlight Valley.

Am Mittwoch wird's rund um Disney Dreamlight Valley spannend. Am Abend erwartet uns nämlich ein Showcase, in dem die kostenpflichtige Erweiterung "A Rift in Time" genauer vorgestellt wird. Hier im Artikel erfahrt ihr, was wir bereits über die neuen Inhalte wissen und was sonst noch über das Event bekannt ist. (via Gameloft)

Wann ist der Disney Dreamlight-Showcase?

Datum: 1. November

1. November Uhrzeit: 18 Uhr deutscher Zeit

Den Showcase könnt ihr euch unter anderem auf YouTube anschauen:

Diese Expansion-Inhalte sind bereits bekannt

Laut Gameloft sollen morgen unter anderem neue Biome und Figuren enthüllt werden. Und klar, die Story wird mit der Erweiterung zum Release am 05. Dezember natürlich auch fortgesetzt.

Diese Figuren sind neu: Rapunzel, Gaston aus Die Schöne und das Biest und Roboter Eve aus Wall-E. Hier mussten wir nicht lange spekulieren. Alle Drei wurden bereits im Bild oben enthüllt. Desweiteren dürft ihr euch auf einen Affen, eine Schlange und ein niedliches Capybara freuen.

Diese Biome gibt's: Auch hier können wir uns am offiziellen Bild der A Rift in Time-Erweiterung orientieren. Ergänzt werden Agrabah aus Aladdin und die begrünte Welt rund um Rapunzels Turm.

Wie die Story von Dreamlight Valley weitergeht erklären wir euch hier:

Der Preis für die Erweiterung steht übrigens mit 29,99 Euro bereits fest. Obendrauf gibt's für euch noch 5.000 Mondsteine.

Diese drei Gratis-Items könnt ihr im Stream abstauben

Wie wie es aus vergangenen Events kennen, könnt ihr auch wieder drei Items durch Codes abstauben, die während des Showcase enthüllt werden. Da hätten wir:

Torbogen aus Ballons

Ballonkissen

Mickey Maus-Ohren

Wie die drei Items ausschauen, könnt ihr euch übrigens hier im Post etwas genauer anschauen:

Diese Editionen gibt's zum Release

Am 05. Dezember verlässt Disney Dreamlight Valley übrigens die Early Access-Phase und wird anders als zuvor angekündigt kein Free2Play-Spiel. Vielmehr könnt ihr die Lebenssimulation in den folgenden Editionen kaufen:

Standard Edition (digital) zum Preis von 39,99 Euro inklusive 8.000 Mondsteinen

(digital) zum Preis von 39,99 Euro inklusive 8.000 Mondsteinen Cozy Edition (physisch) zum Preis von 49,99 Euro inklusive 14.500 Mondsteinen

(physisch) zum Preis von 49,99 Euro inklusive 14.500 Mondsteinen Gold Edition (digital) zum Preis von 69,99 Euro inklusive 15.000 Mondsteinen

Diese Goodies bekommt ihr mit der Gold Edition.

Disney Dreamlight Valley befindet sich seit 2022 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und PC in der Early Access-Phase und wird am 05. Dezember 2023 final erscheinen.

In der Lebenssimulation begegnet ihr bekannten Charakteren aus den Universen von Disney und Pixar und erlebt mit ihnen eine Storykampagne, die in der A Rift in Time-Erweiterung fortgeführt wird.

Welche Figuren wünscht ihr euch noch für Disney Dreamlight Valley und wie gefällt euch das Spiel bislang?