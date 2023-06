Keine Sorge, Disney Dreamlight Valley hat noch jede Menge Inhalte geplant.

Mit dem neuesten großen Update hat Disney Dreamlight Valley den ersten Akt seiner Story abgeschlossen. Wer sich jetzt aber Sorgen macht, dass nach dem Abspann nichts mehr kommt, den können wir beruhigen. Denn direkt am Ende werden neue Inhalte angeteast – und die versprechen Großes für die Zukunft.

Achtung, SPOILER! Wir verraten hier zwar keine Story-Inhalte der Hauptquest, gehen aber auf die geheime Post Credits-Szene ein. Seid ihr selbst noch nicht soweit, überlegt euch also, ob ihr weiterlesen wollt.

Das verrät das Ende von Dreamlight Valley

Habt ihr die aktuell letzten Hauptquests "Wieder in der Erinnerung" und "Krimskrams" abgeschlossen, läuft direkt der Abspann zu Dreamlight Valley über den Bildschirm – keine Sorge, danach könnt ihr normal weiterspielen. Viel interessanter ist hier aber der Teaser am Ende des Abspanns.

Neue Bereiche: Der zeigt nämlich eine Steintafel mit unserem Valley, das in seine unterschiedlichen Biome unterteilt ist. Und direkt daneben ist ein komplett neues Areal eingezeichnet, das ebenfalls in drei Bereiche unterteilt wurde. Allem Anschein nach erwarten uns in Zukunft also gleich drei neue Biome.

Ob die direkt an unser Valley anknüpfen werden oder wir sie wie auf dem Bild zu sehen in einem komplett neuen Bereich vorfinden, bleibt abzuwarten. Vielleicht können wir in Zukunft auch den Steg oder das Boot nutzen, um zu dem neuen Areal zu gelangen.

Hier könnt ihr euch die Szene am Ende des Abspanns im Video ab 23:05 anschauen:

Neuer Bösewicht im Anmarsch: Das ist aber noch nicht alles, was die Szene verrät. Kurz darauf legt sich nämlich ein Schatten über die Steintafel, der die Form eines wohlbekannten Bösewichts trägt: Dschafar aus Aladdin.

Damit reiht er sich in die Liste bekannter Charaktere, die wir in Zukunft im Valley erwarten können. Und auch für die Story wird er vermutlich eine größere Rolle spielen.

Die komplette Roadmap mit allen bekannten Inhalten und Charakteren, sowie weitere News zu Dreamlight Valley gibt es hier:

Wann geht die Story weiter?

Wie die Roadmap ebenfalls bereits verrät, soll es noch in diesem Jahr weitergehen. Ende 2023 beginnt dann nämlich das neue Kapitel im Spiel, mit dem wohl der nächste Akt gemeint ist.

Zusätzlich erwarten uns dann der Multiplayer, neue Werkzeuge und neue Grenzgebiete – hiermit könnten also statt neue Königreiche bereits die neuen Biome gemeint sein.

Habt ihr noch Theorien zum Teaser vom Ende des ersten Aktes in Disney Dreamlight Valley?