Dead Island 2 hat Schusswaffen, aber die müsst ihr erst freischalten - und das geht so

Wir verraten euch, wann ihr in Dead Island 2 Schusswaffen in die Finger kriegt.

In Dead Island 2 könnt ihr den Zombies mit Scharfschützengewehren, Revolvern, Schrotflinten, Sturmgewehren, Uzis und weiteren Schusswaffen das modernde Fleisch von den Rippen ballern. Allerdings geht das nicht direkt zu Spielbeginn.

Fundort der Schusswaffen

Um auf Schusswaffen zurückgreifen zu können, müsst ihr in der Story-Kampagne erst eine bestimmte Quest absolvieren, durch die Schusswaffen freigeschaltet werden.

In welcher Haupt-Quest werden die Schusswaffen freigeschaltet? Sie heißt Keinkopfzombie beziehungsweise Justifiable Zombicide im Englischen, falls ihr lieber im O-Ton unterwegs seid.

Worum geht's in Keinkopfzombie? In der besagten Quest, die erst nach einigen Spielstunden erreicht wird, macht ihr euch mit anderen Überlebenden auf, um in Beverly Hills bei einem Großwildjäger einzubrechen und Schusswaffen zu stehlen.

Nachdem ihr in der Quest euer erstes Jagdgewehr erhalten habt, könnt ihr endlich Schusswaffen mit euch herumschleppen und zwischen ihnen wechseln. Neue Schießeisen findet ihr von diesem Punkt an in der Spielwelt oder kauft sie beim Händler.

Was ihr über Feuerwaffen in Dead Island 2 noch wissen solltet

Habt ihr endlich das erste Gewehr in der Hand, könnt ihr aus der Distanz die Zombies umnieten. Aber auch dabei gibt es Dinge zu beachten.

Die gute Nachricht zuerst: Anders als die Nahkampfwaffen können Gewehre, Pistolen und Co. durch den Gebrauch nicht kaputtgehen, müssen also auch nicht repariert werden.

Die schlechte, aber logische Nachricht: Ihr braucht für jede Waffe die richtige Munition. Außerdem habt ihr nur eingeschränkten Platz im Inventar. Ihr könnt also nicht unbegrenzt Blei in die Untoten pumpen, wie es euch gefällt. Es gilt zu haushalten! Sollte euch die Munition doch ausgehen, kann sie in der Spielwelt gefunden, an Werkbänken hergestellt oder beim Händler gekauft werden.

So verbessert ihr eure Schusswaffen:

Wie die Nahkampfwaffen werden die Schießeisen in verschiedene Qualitätsstufen (Grau < Grün < Blau < Pink < Orange) sowie Typen (z.B. Scharfschütze) eingeordnet.

Umso besser die Waffe, desto mehr Slots habt ihr für Modifikationen und Vorteile, die ihr an der Werkbank gegen Ressourcen herstellen und anbringen könnt. Außerdem lassen sich die meisten Waffen gegen etwas Cash nochmal zusätzlich aufleveln. Wollt ihr eine Waffe loswerden, könnt ihr sie natürlich auch wieder verkaufen.

Was ist eure liebste Schusswaffe in Dead Island 2? Verratet es uns in den Kommentaren.