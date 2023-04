Nur diese kleinen Sicherungen passen in diese Kästen.

In Dead Island 2 stößt ihr immer wieder auf verschlossene Türen, die ihr nur mit Hilfe einer Sicherung öffnen könnt. Allerdings funktioniert nicht jedes Sicherung und in der Umgebung sind sie auch nicht immer zwangsweise zu finden. Bevor ihr euch also zu Tode sucht, wollen wir euch verraten, was es bei den Sicherungen zu beachten gibt und wo ihr sie herbekommt.

Sicherung ist nicht gleich Sicherung

Vielleicht habt ihr es in den ersten Spielstunden schon selbst bemerkt: In HELL-A gibt es große und kleine Sicherungen. Das in der deutschen Übersetzung beide einfach nur "Sicherung" heißen, kann dabei schonmal verwirren. Denn die kleinen, röhrchenhaften Sicherungen (Bild oben) funktionieren nicht in den großen Verteilerkästen, die großen, kastenförmigen Sicherungen in den kleinen Kästen genauso wenig.

Während wir im Laufe der Story immer mal wieder große Sicherungen in der Umgebung finden müssen, um sie in die Verteilerkästen zu packen und so wichtige Tore zu öffnen, sind die kleinen Sicherung optional. Sie sind der Schlüssel zu verschlossenen Räumen, die ihr überall in der Spielwelt findet und in denen wertvoller Loot (und meist auch Zombies) auf euch warten. Es lohnt sich also, immer ein paar kleine Sicherungen im Gepäck zu haben.

Fundort der kleiner Sicherungen

Aber wo finden wir die kleinen Sicherungen? Die kleinen Sicherungen lassen sich nicht wie die Großen in der Nähe einfach finden. Die Suche danach könnt ihr euch sparen. Es gibt nur einen Weg, an sie heranzukommen und zwar über Händler*innen. Wir können sie also nur kaufen und das auch nur begrenzt, unser Inventarplatz ist nämlich auf drei Stück begrenzt.

Daher der Tipp: Deckt euch, sobald ihr Händler*innen seht, immer mit Sicherungen ein. Eine Sicherung kostet 1.500 US-Dollar.

Händler*innen findet ihr in den meisten Quartieren, also dort, wo auch Werkbänke stehen. Auf den Bezirks-Karten werden sie durch ein Dollar-Zeichen markiert.

Fundort der Sicherungskästen

Meist stolpert ihr zufällig auf die kleinen Sicherungskästen und damit verbundenen verschlossenen Räume, die direkt daneben sind. Wollt ihr sie aber gezielt abgrasen, dann reicht ein Blick auf die Karten der einzelnen Bezirke. Sicherungs-Symbol zeigt euch auf der Map, wo ihr hinmüsst.

Hier die Fundorte am Beispiel von Beverly Hills:

Folgt einfach den Sicherungs-Symbolen.

Dead Island 2 ist seit dem 21. April 2023 auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC (Epic Games Store) verfügbar. In Deutschland wir die leicht geschnittene USK-Fassung ab 18 Jahren verkauft.