Dead Island 2: Welchen Slayer soll ich wählen? Unsere Empfehlungen für euren Spielstil

Ryan, Carla, Amy, Dani, Jacob oder Bruno? Welcher Slayer in Dead Island 2 darf es sein?

In Dead Island 2 gibt es nicht den einen Hauptcharakter, sondern sechs Slayer, aus denen wir uns einen aussuchen müssen. Den gesamten Spielstand über metzeln wir uns ausschließlich als Amy, Ryan, Dani, Carla, Bruno oder Jacob durch das Zombie verseuchte Los Angeles.

Da sie alle andere Attributswerte und persönliche Fähigkeiten besitzen, spielen sie sich aber auch dementsprechend anders, was je nach Spielstil und vor allem in den Nahkampf-lastigen ersten Spielstunden entscheidend sein kann.

Die Wahl sollte also nicht willkürlich getroffen werden. Wer sich von den sechs abgebrühten Schlächtern für einen ersten Durchlauf besonders eignet, erklären wir euch hier.

Die Attribute Zähigkeit - bestimmt die Höhe des Schadens, den Zombieangriffe maximal verursachen

- bestimmt die Höhe des Schadens, den Zombieangriffe maximal verursachen Ausdauer - gibt vor, wie viele schweren Angriffe und Spezialattacken schnell hintereinander ausgeführt werden können

- gibt vor, wie viele schweren Angriffe und Spezialattacken schnell hintereinander ausgeführt werden können Regenerationsfähigkeit - legt fest, wie schnell der Slayer seine Gesundheit regeneriert

- legt fest, wie schnell der Slayer seine Gesundheit regeneriert Kritischer Schaden - bestimmt den Schaden eines kritischen Treffers

- bestimmt den Schaden eines kritischen Treffers Beweglichkeit - bestimmt die Bewegungsgeschwindigkeit des Charakters

- bestimmt die Bewegungsgeschwindigkeit des Charakters Max. Gesundheit - maximale Gesundheit des Slayers, bevor er/sie stirbt

- maximale Gesundheit des Slayers, bevor er/sie stirbt Widerstand - Schutz vor Feuer-, Schock- und Kaustikschaden und deren Statuseffekten

Die besten Slayer für einen frustfreien Einstieg

In den ersten Spielstunden hauen wir vor allem mit Macheten, Hammern, Billardstöcken, Schraubenschlüsseln und vielen weiteren, nicht verbesserten Nahkampfwaffen auf die ekligen Zombies ein. Die Gefahr, dass sie uns erwischen, ist also größer, als würden wir mit den später freischaltbaren Feuerwaffen auf sie losgehen.

Jacob & Dani - Gesund und ausdauernd

Wer zu Beginn nicht ständig den Game Over-Bildschirm sehen will, sollte auf Nummer sicher gehen und auf eine hohe maximale Gesundheit setzen. In Kombination mit einer hohen Ausdauer kippen wir dann nicht so schnell aus den Latschen, während wir gut austeilen.

Jacob ist hier mit vollen 5 Punkten bei Gesundheit die beste Wahl. Zusammen mit seiner recht hohen Zähigkeit können Zombies ihm nicht so viel anhaben. Außerdem besitzt er viel Ausdauer, weshalb wir recht entspannt mit schweren Angriffen um uns schmeißen können – was nebenbei auch seine Startfähigkeit "Animalisch" begünstig, durch die er einen Schadensboost bekommt, sobald er in rascher Abfolge viele Angriffe durchführt.

Dani schlägt in eine ähnliche Kerbe. Sie büßt zwar einen Gesundheitspunkt ein, hat dafür aber noch mehr Ausdauer als Jacob. Auch sie profitiert dank ihrer Fähigkeit "Perplex" davon. Schwere Angriffe lösen nämlich zusätzlich Explosionen aus. Außerdem gewinnt sie mit "Mordlust" Gesundheit zurück, wenn sie mehrere Angriffe hintereinander austeilt.

Dass sich die beiden nicht so schnell erholen ist bei den hohen Gesundheitswerten also gar nicht so schlimm, vermeidet dafür aber Schaden durch Feuer, Elektrizität oder ähnliches, da sie dafür anfällig sind!

Carla & Ryan - Zäh und widerstandsfähig

Wer sich mehr gegen Statuseffekte und Umgebungsschaden wie Feuer wappnen will, sollte auf Widerstand setzen. Carla und Ryan haben zwar etwas weniger Gesundheit, sind dafür aber zäher und widerstandsfähiger, wodurch sie ebenfalls sehr standfest und damit quasi Allrounder sind.

Carla steckt Feuer, Säure und Co. nicht nur am besten weg, sondern punktet auch gesundheitlich durch ihre Fähigkeit "Letztes Gefecht". Ist ihre Gesundheit in einem kritischen Bereich, gewinnt sie an Zähigkeit. Um den kritischen Schaden in die Höhe zu treiben, müssen wir aber Waffen entsprechend verbessern und gezielt Fähigkeitskarten wählen, was sich erst im Laufe des Spiels auszahlt.

Ryan profitiert dagegen von jedem niedergeschlagenen Zombie. Haut er sie nach und nach um, gewinnt er Gesundheit zurück. Er ist zwar der langsamste der Truppe, aber er ist so zäh und widerstandsfähig, dass er sich wie ein Tank durch die Horden metzelt.

Slayer, die unser Können mehr herausfordern

Wer viel Schaden einstecken kann, muss Abstriche in anderen Bereichen machen. Vor allem der kritische Schaden und die Beweglichkeit lässt dann zu Wünschen übrig. Wer also nicht unbedingt durch hohe Gesundheitswerte und ergänzende Fähigkeiten eine Absicherung gegenüber ständigen Respawns braucht, sollte sich an Amy oder Bruno probieren.

Amy & Bruno - Schnelle, kritische Treffer

Amy ist der schnellste Slayer von allen. Wir müssen also flott um die Zombies herumtänzeln und erst abwarten, bis sie sich erholt hat, falls wir getroffen werden. Dafür gibt der hohe kritische Schaden den Zombies dann den Rest. Allerdings ist das gerade in den ersten Spielstunden kein Allheilmittel, da die wenigen freischaltbaren Fähigkeiten und noch einfachen Waffen diesen Spielstil nicht ideal unterstützen.

Bruno ist gesundheitlich noch anfälliger und nicht ganz so schnell wie Amy. Dafür wirken die Zombieangriffe nicht ganz so verheerend auf ihn. Trotzdem müssen wir mit nur einem Punkt bei Gesundheit aufpassen und packen die Zombies besser von hinten. Das verleiht ihm nämlich einen Schadensboost. Auch gekonntes Blocken oder Ausweichen ist bei ihm umso wichtiger und wird mit mehr Beweglichkeit sowie schneller aufgeladenen schweren Angriffen belohnt. Wenn wir einfach wild draufkloppen, überlebt Bruno nicht lange.

Dead Island 2 ist seit dem 21. April 2023 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Die deutsche USK-Version kommt mit leichten, aber verkraftbaren Einschnitten, es ist lediglich nicht mehr möglich, auf niedergestreckte Zombies einzuschlagen.

Wie sieht eure Wahl aus? Welcher der sechs Slayer sagt euch am meisten zu und warum? Verratet es uns in den Kommentaren.