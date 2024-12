Most Wanteds 2025 - Diese 20 Spiele können wir kaum erwarten

Pokémon, Split Fiction, GTA 6 und vieles mehr - Das sind die Most Wanteds 2025 der GamePro-Redaktion.

Mit 2024 fast hinter uns, lohnt sich jetzt ein Blick auf das kommende Spielejahr. Auch wir als Redaktion haben uns dafür zusammengesetzt und herausgefunden, welche Spiele dabei ganz hoch im Kurs stehen. Hier sind unsere Top 20 Most Wanteds für 2025.

Hinweis: Dieses Ranking basiert auf den rein persönlichen Meinungen und Vorlieben der GamePro-Redaktion.

Platz 20: Assassin's Creed Shadows

1:58 Assassin's Creed Shadows zeigt erstes Gameplay

Autoplay

Annika: Mit Assassin’s Creed Shadows schickt Ubisoft uns in einem Hauptableger endlich ins feudale Japan – und das sogar mit gleich zwei Hauptfiguren. Wir wechseln zwischen dem Samurai Yasuke, der auf offensive und wuchtige Angriffe setzt, und der Shinobi Naoe, die wie ein klassischer Assassine heimlich aus dem Schatten heraus meuchelt.

Neben dieser spielerischen Freiheit besticht das neue Action-RPG unter anderem durch einen komplexeren Basenbau. Spannend wird auch die Implementierung in den neuen Animus Hub (Codename AC Infinity), eine Art Launcher für alle Assassin’s Creed-Spiele- und Inhalte.

Platz 19: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

7:01 Eins der besten RPGs 2024 bekommt ein Spin-Off und macht uns zum Piratenkapitän in Hawaii

Myki: Als langjähriger Fan der Yakuza-Reihe, der seit 0 dabei ist und alle möglichen Hürden von Kiryu und Majima bis Infinite Wealth miterlebt hat, kann ich kaum beschreiben wie unglaublich aufgeregt ich bin, dass der Majima sein eigenes Spiel bekommt.

Niemand anderes eignet sich so gut wie er für einen abgedrehten Mix aus ernsten Straßen-Prügeleien und Piraten-Schlachten auf dem Meer, während mir eine dramatische Geschichte über Erinnerungsverlust und seine Verbindungen zur japanischen Mafia erzählt wird.

Platz 18: Rift of the NecroDancer

0:46 In Rift of the NecroDancer werden die Gitarren geschwungen und Bosse mit Noten geplätten

Chris: Ich bin zwar in etwa so musikalisch begabt wie eine Gitarre, deren Saiten herausgerissen worden sind, aber es gibt kaum ein Rhythmusspiel auf diesem Planeten, das ich noch nicht verschlungen habe.

Die NecroDancer-Reihe ist da keine Ausnahme und ich bin schon gespannt, wie sich der neueste Streich der Entwickler*innen anfühlen wird. Er kombiniert einen klassischen Noten-”Highway” wie in Rock Band oder Guitar Hero mit Boss-Kämpfen und Minispielchen und sieht dabei auch noch verdammt stylisch aus.

Platz 17: Professor Layton und die neue Welt des Dampfes

2:52 Neues Professor Layton: Schaut euch hier Gameplay zum Rätsel-Klassiker für Nintendo Switch an

Basti: Die Rückkehr des wahrscheinlich besten Professors in Videospielen steht nächstes Jahr an.

Ich freue mich so sehr darauf endlich wieder mit Professor Layton und seinem Assistenten Luke Rätsel in einer herrlich abgedrehten Steampunk-Welt zu lösen.

Platz 16: Pokémon Legends: Z-A

1:56 Pokémon Legends: Z-A - Das ist das nächste Pokémon-Spiel auf der Switch

Linda: Pokémon-Legenden: Arceus brachte 2022 mit einem brandneuen Gameplay-Ansatz frischen Wind in die Taschenmonster-Welt, in dem es seinen Fokus aufs Sammeln von Pokémon und aufs Erkunden der Welt legte. Und dies kam richtig gut in der Community an.

Legenden: Z-A führt die Erfolgsformel von Arceus fort, versetzt uns diesmal aber nicht in eine feudale Spielwelt, sondern in die Großstadt Illumina City, die hoffentlich viel Abwechslung und frische Ideen im Gepäck hat.

Platz 15: Clair Obscur: Expedition 33

6:48 Grafisch beeindruckendes Unreal Engine 5-RPG zeigt mehr von seinem Kampfsystem mit Twist

Samara: Als ich den ersten Trailer zu Clair Obscur gesehen habe, war ich sofort begeistert. Das von der Belle Époque inspirierte Setting trifft mit seinen malerischen Unterwasserarealen voll meinen Geschmack – und sieht dank Unreal Engine 5 richtig schick aus.

Außerdem soll das rundenbasierte RPG mit eingestreuten Echtzeit-Elementen einen starken Fokus auf die Story legen und ernste sowie tiefgründige Dialoge mitbringen. Es geht um eine mächtige Göttin, die jedes Jahr eine verfluchte Zahl malt und dabei alle mit diesem Alter auslöscht.

Platz 14: The Outer Worlds 2

2:03 The Outer Worlds 2: Erster Gameplay-Trailer zeigt die neue Kolonie der Scifi-Fortsetzung

Tobi: Outer Worlds 2 soll laut Entwickler Obsidian doppelt so groß werden wie der erste Teil. Um ehrlich zu sein, brauche ich das aber gar nicht.

Denn wenn der Nachfolger so coole Quests hat und so humorvoll wie Teil 1 wird, reicht mir das eigentlich schon vollkommen aus. Die verbesserte Grafik nehme ich trotzdem gerne mit.

Platz 13: Anno 117

51:03 Anno 117: Das gab's noch nie! - Wir sprechen mit dem Creative Director, Radlerauge und Maurice

Dennis: Zu meiner Schande muss ich eingestehen, dass Anno 1800 fast komplett an mir vorbeigegangen ist.

Als jemand, der vor allem um die Jahrtausendwende unzählige Stunden in der Aufbaustrategie-Reihe verbracht hat, kann ich es jedoch nicht mehr abwarten in Latium und Albion meine super ineffektiven, dafür aber umso hübscheren Dörfchen zu bauen – und das sogar direkt zum Release auch auf Konsole!

Platz 12: Metroid Prime 4: Beyond

1:59 Metroid Prime 4: Beyond - Hier gibt's das erste Gameplay zu sehen

Tobi: Endlich geht die lange Wartezeit auf den vierten Metroid Prime-Titel zu Ende.

Der erste Gameplay-Trailer im Juni hat mir schon extrem viel Lust auf Samus Arans neues Abenteuer gemacht und ich hoffe inständig, dass das Spiel einer der ersten Vorzeigetitel für Nintendos neue Konsole wird – von einem Cross-Plattform-Release gehe ich nämlich fest aus.

Platz 11: Fable

2:44 Fable: Erstes Gameplay und Release-Zeitraum im Trailer

Tobi: Gerade weil es noch so viele Fragezeichen zu Fable gibt, bin ich extrem gespannt auf das Rollenspiel, dessen Release für 2025 angekündigt ist.

Dass mit Playground Games ein sehr fähiges (Open World-) Team an dem Titel arbeitet, macht mir jedenfalls Hoffnung, dass der Reboot der Reihe gelingen könnte.