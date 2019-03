Auch knapp drei Jahre nach der ersten Ankündigung von Death Stranding liegen noch etliche Details zum nächsten Spiel von Metal Gear Solid-Schöpfer Hideo Kojima im Dunkeln.

Die generelle Spielstruktur ist beispielsweise ebenso wenig bekannt wie ein Release-Datum, es gibt noch nicht einmal einen groben Zeitrahmen.

Erst kürzlich war wegen eines Händler-Eintrags spekuliert worden, dass Death Stranding möglicherweise noch 2019 erscheinen könne, diese Vermutung darf aber natürlich stark angezweifelt werden.

Jetzt hat Hideo Kojima ein Interview mit J-Wave.jp geführt und dabei bestätigt, dass sich die Entwicklung von Death Stranding "leicht" hinter dem Zeitplan befinden würde.

