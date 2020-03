Death Stranding - PC-Version bekommt Foto-Modus, was ist mit der PS4?

Der PS4-Hit Death Stranding erscheint im Sommer auch für den PC. Schon etwas länger war bekannt, dass es in der Umsetzung auch einen Foto-Modus geben wird, mit dem ihr im Spiel Bilder knipsen könnt. Details gab es dazu bislang allerdings noch nicht.

Bis jetzt. Denn Hideo Kojima hat auf Twitter in einem kurzen Video ein paar Beispiele aus dem Foto-Modus vorgestellt, darunter eine Aufnahme während einer Explosion.

These are some examples from the Photo Mode in the PC ver. We will introduce on how to create them in another video later. Me, and some staffs that loves to take photos enjoyed making this Mode! Available, June 2nd.



