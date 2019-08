Death Stranding - Geheime Cutscene von der gamescom wurde geleakt

Auf der gamescom 2019 hat Hideo Kojima neues Gameplay zu Death Stranding veröffentlicht und einige neue Infos verraten, die sein mysteriöses Spiel endlich etwas greifbarer machen. Einige Glückliche konnten sich zudem hinter verschlossenen Türen eine Zwischensequenz anschauen, in der die Mission von Protagonist Sam erklärt wird. Diese Szene wurde nun geleakt.

Da es sich um ein mitgefilmtes Video handelt, ist die Qualität entsprechend schlecht. Außerdem ist die Szene auf Englisch und es gibt keine deutschen Untertitel. Wenn ihr euch die Cutscene anguckt, müsst ihr also mit den entsprechenden Einschränkungen leben.

Was wird gezeigt?

Wir haben bereits während der gamescom über die Enthüllungen der Szene geschrieben. Die hat es nämlich durchaus in sich und erklärt endlich genauer, was wir in Death Stranding eigentlich machen sollen.

Zu sehen ist eine Besprechung, die vermutlich relativ zu Beginn der Geschichte stattfinden wird. Darin treffen wir die von Lindsay Wagner gespielte Amelie. Sie stellt sich als Präsidentin der USA vor und trägt uns auf, die zersplitterten Städte der zerstörten USA wieder aufzubauen und miteinander zu vernetzen.

Außerdem erfahren wir, dass Amelie eigentlich von Terroristen gefangen gehalten wird. Die "Homo Demens" genannte Gruppierung möchte die Wiedervereinigung des Landes verhindern. Dank Hologramm-Technologie kann Amelie aber trotzdem mit uns in Kontakt treten.

Mehr dazu erfahrt ihr in Lindas Bericht von der gamescom. Death Stranding erscheint am 8. November für Playstation 4. Möglicherweise wird es auch Releases auf anderen Plattformen geben. Konkrete Ankündigungen dazu gibt es jedoch nicht.