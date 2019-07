Auch Death Stranding hatte einen Auftritt auf der San Diego Comic-Con, doch wer auf einen neuen Trailer zum kommenden PS4-Spiel gehofft hat, wurde vielleicht etwas enttäuscht. Dafür wurde im Rahmen des Panels aber das offizielle Boxart der PS4-Verpackung und der Steelbook-Version enthüllt. Es ist zu spüren, dass der Release endlich näher rückt.

Spätestens mit den ersten, offiziellen Bilder der PS4-Verpackung dürfte wohl niemand mehr daran zweifeln, dass Death Stranding noch für die PS4 erscheint und nicht etwa als exklusiver Launch-Titel für die (noch nicht angekündigte) PS5 - wie es Gerüchte immer wieder behaupteten.

Death Stranding: PS4-Boaxart

Death Stranding: Steelbook-Version

Auf beiden Covern ist Norman Reedus in seiner Rolle als Sam Porter-Bridges zu sehen, der Kurier, den wir bei seinen Wanderungen durch die Spielwelt steuern werden. In der Steelbook-Version ist er aber deutlich mit Schlamm verschmutzt, was sicher etwas mit den mysteriösen BT-Wesen zu tun hat, die uns überfallen können.

Falls ihr euer Wissen über Death Stranding und die verschiedenen Figuren auffrischen wollt, kann ich euch nur den Artikel meines Kollegen Maximilian ans Herz legen, der eine gute Übersicht bietet.

Übrigens, kleine Randnotiz: Auf dem SDCC-Panel zu Death Stranding kam Hideo Kojima auch auf das Casting zu sprechen und erwähnt dabei kurz, dass er für die Rolle des Antagonisten Cliff vor die Wahl gestellt wurde: Mads Mikkelsen oder Keanu Reeves?

Zwar entschied er sich bekanntermaßen für Mads Mikkelsen, aber Keanu Reeves hätte für meinen Geschmack ebenfalls sehr gut gepasst. Aber naja, nun dürfen wir ihn immerhin in Cyberpunk 2077 bestaunen.

Death Stranding erscheint am 8. November 2019 für die PS4.