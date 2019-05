Es sind nur noch wenige Stunden bis zum offiziellen Reveal von Death Stranding. Kurz vorher kochen die Gerüchte noch einmal richtig hoch. Nun hat sogar Playstation Taiwan auf Twitter offenbar einen Fehler gemacht und den Release-Termin ausgeplaudert. Das Datum passt auch zu anderen Hinweisen, die ähnliches behaupten.

Was sagt Playstation Taiwan? Der entsprechende Tweet nennt den 8. November 2019 als Erscheinungstag von Death Stranding für die PS4. Mittlerweile wurde Post wieder gelöscht, aber jemand war schneller und konnte einen Screenshot machen.

Rumor: according to the official Taiwanese PlayStation Facebook page, #DEATHSTRANDING is set to launch on November 8 (the post has since been removed)



Thank you @NanoGuidingStar pic.twitter.com/n5iITPaBPW