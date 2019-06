Habt ihr das seltsame Wesen im Death Stranding-Trailer gesehen?

Death Stranding hat laut Entwickler Hideo Kojima nicht nur sein eigenes Genre, sondern anscheinend auch seinen eigenen Slender Man. Fans haben im Trailer nämlich ein Wesen entdeckt, dass sich vage bedrohend im Hintergrund herumdrückt. Was kann das sein?

Um ganz ehrlich zu sein: Ich habe das Monster auf den ersten, zweiten oder dritten Blick in den Trailer auch nicht entdeckt. Der Fokus in der Szene ist einfach ein anderer. Das Internet verfügt jedoch über Millionen wacher Augen, weswegen dem Reddit-User OPG609 ein seltsames Detail bei Minute 04:31 auffiel.

Zu viel und zu wenig Arme

Am Rand des Waldes, fast im Nebel verborgen, steht ein riesiges, nicht menschliches Wesen mit langen Armen und beobachtet still, was sich im Vordergrund abspielt. Niemand bemerkt es, niemand interagiert mit ihm. Es steht einfach da.

Was ist das für ein Ding? Eines der BTs kann es nicht sein, schließlich sind die bedeutend größer (und weitestgehend unsichtbar). Und um eine Version des seltsamen Tentakelmonsters aus einem vorherigen Trailer zu sein, hat es zu wenig Arme.

Aber was ist es dann? Meiner Meinung nach sieht die Figur ja aus wie ein Slender Man, der ein bisschen besser gegessen hat als sein anzugtragender Kollege. Handelt es sich hier vielleicht um ein ähnliches Wesen?

Und wenn ja, was ist seine Aufgabe? Könnte es ein stiller Beobachter sein? Oder ein Vorbote für etwas noch viel schlimmeres, das im Verborgenen lauert? Oder sehen wir hier den Anfang eines klassischen Kojima-Twists und das Ding ist eigentlich unser Verbündeter?

Was ich auf jeden Fall mit Sicherheit sagen kann, ist, dass hier irgendeine tiefere Bedeutung vorliegen muss. Bei Hideo Kojima haben schließlich sogar Twitter-Postings über Moos eine versteckte Botschaft.

Was glaubt ihr ist das für ein Wesen?