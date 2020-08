Def Jam: 18 Rapper*innen, die beim Beat'em Up-Comeback dabei sein könnten

Def Jam hat eine große Ankündigung versprochen, bleibt die aktuell aber noch schuldig. Dafür werden aber haufenweise Fotos von Rapper*innen ins Netz gejagt. Das sorgt zum einen für heftige Reaktionen von enttäuschten Fans, zum anderen aber auch für jede Menge Spekulationen: Haben wir es hier womöglich schon mit Teasern für spielbare Charaktere in einem neuen Def Jam-Beat'em Up zu tun? Dann könnten bereits einige interessante Kämpfer*innen feststehen.

Def Jam: Das Kult-Beat'em Up könnte tatsächlich zurückkehren

Vor Kurzem haben wir erst darüber geschrieben, dass die Zeit für ein Def Jam-Comeback wirklich reif ist. Rap ist populärer denn je, die alten Teile können aber nicht mehr im zeitgemäßen Gewand gespielt werden und Remakes laufen gerade extrem gut. Selbst Ice-T fordert eine Neuauflage. Noch mehr Gründe und Details gibt es hier:

Jetzt sieht es ganz danach aus, als würde dieser Wunsch und Traum vieler Fans tatsächlich bald wahr. Zumindest hat Def Jam auf Twitter einen massiven Teaser veröffentlicht und eine Ankündigung versprochen, sobald die Eine-Million-Follower*innen-Marke gesprengt ist.

Das Problem: Die Follower*innen-Zahl wurde erreicht, aber die Ankündigung bleibt aus. Und zwar schon seit einigen Tagen. Statt ein neues Def Jam anzukündigen, twittert der Label-Account fröhlich jede Menge News und dazwischen erstaunlich viele Fotos von Rapper*innen. Einige Fans regt das maßlos auf, andere vermuten dahinter Kalkül.

Erste Roster-Teaser? Diese Rapper*innen könnten dabei sein

Was, wenn System dahinter steckt? In den Kommentaren unter vielen Tweets wird nicht nur der Ärger immer lauter, sondern auch die Überlegung, dass all die Fotos von Künstler*innen womöglich schon das Roster eines neuen Def Jam-Spiels darstellen könnten.

Das wäre zwar immer noch nicht die versprochene Ankündigung, könnte aber natürlich durchaus sein. Andererseits wirkt es auch nicht gerade unwahrscheinlich, dass ein Musik-Label eben Bilder von Musiker*innen postet, ohne dass mehr dahinter steckt.

Aber es wäre auch schon ziemlich dreist, so einem Teaser und der Ankündigung einer Ankündigung einfach gar nichts folgen zu lassen.

Dementsprechend könnte es sich bei den folgenden Künstler*innen um Charaktere aus einem kommenden Def Jam-Beat'em Up handeln.

Diese Rapper*innen wurden vielleicht schon angeteast:

Bino

Young Thug

YG

Jhené Aiko

Kanye West

YK Osiris

NastyC

Fredo Bang

DMX

Saint Bodhi

Jay-Z

Dave East

Lil Wayne

Big Sean

Fabolous

MeekMill

Kaash Paige

Nas

Freut euch nicht zu früh! Def Jam postet womöglich auch einfach so nur Fotos von Künstler*innen, das muss nichts bedeuten. Auch ob wirklich überhaupt ein neues Def Jam-Spiel kommt, steht noch nicht fest.

Wer fehlt euch da noch, wen würdet ihr auf jeden Fall spielen wollen?