Def Jam Vendetta-Director arbeitet an neuem Wrestling-Spiel

Wrestling-Fans leiden aktuell gleich doppelt: Nicht nur, dass ihr, äh, Sport einfach nicht ernst genommen wird, es gibt auch keine guten Spiele dazu. Die letzten Versuche waren leider unterirdisch, dabei eignet sich das over-the-top-Geprügel eigentlich perfekt für spaßige Multiplayer-Abende. Doch Hoffnung naht: AEW Wrestling schickt sich an, eure Träume zu erfüllen (zumindest wenn ihr von Wrestling träumt). Das Beste daran dürfte neben dem wirklich kuriosen Ankündigungs-Event die Nachricht sein, dass unter anderem auch der Def Jam Vendetta-Director Hideyuki "Geta" Iwashita daran beteiligt sein soll.

AEW Wrestling bekommt gleich mehrere Videospiel-Umsetzungen

Mobile & Konsolen: Für Smartphones und Konsolen sollen gleich mehrere AEW Wrestling-Spiele erscheinen. Während es für iOS und Android zum Beispiel einen Wrestling-Manager geben wird, erscheint für die Konsolen offenbar ein herkömmliches Wrestling-Beat'em Up.

Falls euch AEW Wrestling nichts sagt: Das AEW steht für All Elite Wrestling und es handelt sich dabei um eine Alternative zu WWE. Die mischen wohl aktuell die Wrestling-Szene auf und scheinen dasselbe jetzt auch für die Videospiel-Adaptionen der Haudrauf-Events zu planen.

Def Jam-Director beteiligt: Die wahrscheinlich beste Nachricht an diesen Ankündigungen dürfte sein, dass unter anderem auch Def Jam Vendetta-Director Hideyuki "Geta" Iwashita mit an dem Konsolenspiel arbeitet. Er greift dem Entwicklerstudio Yuke's unter die Arme, die zuletzt für WWE 2K20 verantwortlich zeichneten. Aber dessen mangelhafte Qualität dürfte vor allem an dem alljährlichen Release-Turnus liegen, der jetzt durchbrochen scheint.

Wie "schockiert, ratlos und amüsiert" unser Gamepro-Wrestling-Experte angesichts des katastrophalen Launch-Zustands von WWE 2K20 war, könnt ihr hier nachlesen:

11 5 Mehr zum Thema Ruhe in Frieden, WWE 2K20!

Wenn ihr wissen wollt, wie WWE2K20 über Nacht zum Gespött des halben Netzes wurde, bitte hier entlang. Es kann also eigentlich nur besser werden. Allerdings wissen wir bisher nur sehr wenig über den Titel, außer der Tatsache, dass das Spiel für Konsolen erscheinen soll.

Ankündigung im Steve Jobs-Style: Das Ankündigungs-Event zu den AEW-Spielen fällt dann auch schon ganz schön aus dem Rahmen. Sämtliche Beteiligten tragen schwarze Rollkragenpullis, Jeans und Brillen, um ihren inneren Steve Jobs zu channeln und sind sich auch sonst für keinen Scherz zu schade. Das wirkt angenehm selbstironisch und passt so perfekt zu Wrestling im Allgemeinen.

Freut ihr euch auf ein neues Wrestling-Spiel? Was wünscht ihr euch dafür und wie klingt die Ankündigung für euch?