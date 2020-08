Demon’s Souls-Remake könnte bereits zum PS5-Launch erscheinen

Dass der PS3-Hit Demon's Souls für die PS5 eine Neuauflage erhält, dürfte viele Fans freuen. Einen Releasetermin gibt es offiziell noch nicht, aber vielleicht liegt die Veröffentlichung gar nicht in so weiter Ferne. Eine Alterseinstufung in Südkorea vom 13. August macht Hoffnung.

Remake-Altersfreigabe könnte auf früheren Release deuten

Die südkoreanische Alterseinstufung des Demon's Souls-Remakes muss natürlich keine Rückschlüsse auf den Release zulassen. Ein gutes Zeichen könnte es trotzdem sein, dass die Veröffentlichung nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Und wenn wir uns jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen, könnte es sogar bedeuten, dass Demon's Souls ein Launchtitel für die PS5 wird. Laut WccfTech sind nämlich bisher Marvel's Spider-Man Miles Morales und Godfall die einzigen bewerteten PS5-Spiele, die zum Start der Sony-Konsole herauskommen.

Die Demon's Souls-Neuauflage wurde übrigens in Südkorea als "nicht für die Jugend verfügbar" eingestuft. Wie die USK über das PS5-Remake entscheidet, ist noch nicht bekannt, aber das Original von 2010 bekam die Altersfreigabe "ab 16 Jahren".

Was wissen wir bisher über das Demon's Souls-Remake?

Das Demon's Souls-Remake wurde auf dem PS5-Reveal-Event im Juni angekündigt. Während das Original von FromSoftware entwickelt wurde, ist Bluepoint Games für die Entwicklung der Neuauflage verantwortlich. Das düstere Action-Rollenspiel soll aber den hohen Schwierigkeitsgrad beibehalten. Neben Raytracing-Unterstützung und zwei Grafik-Modi, wird es vielleicht auch komplett neue Inhalten geben:

Wie wahrscheinlich findet ihr es, dass das Demon's Souls-Remake bereits zum PS5-Launch erscheint? Interessiert euch das Remake überhaupt?