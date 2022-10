Im Demon's Souls Remake verbirgt sich ein Ring, nach dem Fans über ein Jahrzehnt suchten

Was für Frodo "der eine Ring" ist, ist für Fans von Demon's Souls seit vielen Jahren der sogenannte Chieftain's Ring oder auch Ring of the Chieftain genannt. Im Gegensatz zum Hobbit, der das wertvolle Stück Schmuck aber lange bei sich trug, ist der Souls-Ring über die Jahre zu einem nie gelösten Mysterium im Action-RPG herangewachsen, der aus einer Fantheorie entstand und oft auch dazu genutzt wurde, um andere Spieler*innen zu trollen. Im Zuge des (beinahe) Jailbreaks der PS5 ist das sagenumwobene Item jetzt aber plötzlich im Remake des PS-Exclusives aufgetaucht.

Hintergrund: Hackern ist es vergangene Woche gelungen, zwei von drei Hürden, die zum Jailbreak der PS5 führen, zu überwinden. Dadurch erhielten sie Zugriff auf die Einstellungen für Entwickler*innen, mit denen sie Daten von heruntergeladenen Spielen abschöpfen können. Wie auch hier im Fall vom Demon's Souls Remake.

Mysteriöser Ring versteckt sich im Remake

Falls ihr übrigens noch nie vom Chieftain's Ring gehört habt, hier eine kurze Auffrischung: Der Ring ist eine urbane Legende, ein Item, das es nie wirklich im Spiel gab, nach dem Fans aber über viele Jahre hinweg im PS3-Original gesucht haben. Der Legende nach sollte man den Ring finden, wenn NPC Yurt bis zum Ende des Spiels überlebt.

Diese Behauptung wurde jedoch nie bestätigt und der Ring blieb ein spaßiges Mysterium – bis jetzt! Bluepoint Games, die für das Remake von Demon's Souls verantwortlich sind, haben das Item nämlich in den Spielcode geschmuggelt. Ob es sich hierbei um Cut Content handelt oder man den Chieftain's Ring tatsächlich im Spiel finden kann, ist weiter unklar. Wahrscheinlich ist jedoch, dass er es nie ins Spiel geschafft hat, da Bluepoint nach eigener Aussage nichts inhaltlich am FromSoftware-Meisterwerk verändern wollten.

Im Tweet von Dataminer Lance McDonald könnt ihr ihn aber sehen:

Nicht nur finden sich Referenzen auf den ominösen Ring im Spielcode des PS5-Exclusives, wie ihr oben sehen könnt, hat es sogar eine Render-Grafik ins Remake von Demon's Souls geschafft.

Das Schöne am Fund ist, dass sich die Fangemeinde nun weiter auf die Suche nach dem sagenumwobenen Ring begeben kann. Denn wer weiß, vielleicht können wir ihn im Spiel ja doch irgendwo finden.

Kennt ihr ähnliche Spielemythen? Falls ja, verratet sie uns gerne in den Kommentaren.