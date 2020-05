Der Herr der Ringe: Gollum: Erste PS5-Bilder zeigen Stealth-Gameplay

Die Veröffentlichung von Der Herr der Ringe: Gollum wurde bereits im Januar 2020 für PS5, Xbox Series X und PC bestätigt. Das Spiel soll im kommenden Jahr erscheinen. Im Kern erwartet euch ein Action-Adventure im bekannten Tolkien-Universum, das in erster Linie auf Schleich-Gameplay setzt und noch vor dem ersten Film spielt. Jetzt können wir uns dank veröffentlichter Screenshots auch einen ersten optischen Eindruck vom Spiel machen.

Erste Bilder zu Der Herr der Ringe: Gollum

Die Bilder stammen von der Seite Pushsquare und zeigen nicht nur den Hobbit in Aktion, sondern gewähren auch einen ersten Blick auf die größtenteils düstere Spielwelt.

Exklusive Infos zum Spiel im neuen Heft

Was euch alles in Der Herr der Ringe: Gollum erwartet, lest ihr entweder in der Release-News von Kollege Sebastian aus dem Januar oder aber ganz frisch und mit allen Infos in der neuen GamePro-Ausgabe 06/20.

Hier haben wir für euch nämlich eine exklusive Titelstory, in der wir uns auch mit Entwickler Daedalic Entertainment über das Action-Adventure unterhalten haben.

Am Kiosk findet ihr die neue GamePro ab dem 06. Mai. Welche Artikel ihr noch im Heft findet, hat Kollege Kai für euch hier zusammengefasst.

Was sagt ihr zu den ersten Gollum-Bildern, freut ihr euch auf das Spiel?