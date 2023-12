92 auf Metacritic: Neuer Anime-Film wird gerade mit Top-Wertungen gefeiert

Die Kritiken sind sich weitestgehend einig.

Studio Ghibli hat mit The Boy and the Heron, zu Deutsch Der Junge und der Reiher, einen neuen Film veröffentlicht. Die USA und Australien können sich mittlerweile über den Kinostart im eigenen Land freuen, nachdem Japan den Film schon vor mehreren Monaten sehen konnte.

Der Kinostart für Deutschland ist zwar erst am 4. Januar 2024, doch schon jetzt konnten ausgewählte Medien den Film vorab sehen und haben ihre Meinung dazu verfasst.

So kommt Der Junge und der Reiher international an

Metacritic: 92 von 100 möglichen Punkten bei 39 Rezensionen*

*Stand: 8. Dezember 2023

Unter den Rezensionen sind 38 positive und eine ausgeglichene Wertung von The Guardian. Viele Rezensionen haben dem Film die volle Punktzahl gegeben. Einige schreiben, dass der Film ein schöner Abschiedsbrief von Hayao Miyazaki sei. Dabei hat er kürzlich erklärt, dass Der Junge und der Reiher nicht sein letzter Film sein wird.

Was wird gelobt? Die Kritiker*innen sind vom typischen Stil begeistert, der Studio Ghibli ausmacht. Egal, an welchem Punkt ein Standbild des Films erzeugt werden würde, man könne es zur Dekoration an die Wand hängen.

Die Animationen seien ebenfalls fabelhaft. Die Charaktere würden sich natürlich bewegen. Haare und Falten seinen immer in schönen Fließbewegungen. Außerdem sei der Film gut ausbalanciert: Schwere Themen reihen sich mit lustigen Momenten aneinander.

Der Junge und der Reiher soll zudem zum Nachdenken anregen. Kinobesucher*innen würden sich Fragen zum Leben stellen und hinterfragen, wie sich die Menschen auf dieser Erde behandeln.

Was wird kritisiert? Einige Kritiker*innen sind enttäuscht, dass es mit Der Junge und der Reiher „nichts Neue“ gäbe. Miyazaki würde bei seiner alten Formel bleiben und keine neuen Schritte wie ich „Chihiros Reise ins Zauberland“ wagen.

Zusätzlich seien einige Handlungselemente so verwirrend geschrieben, dass sie die „potenzielle emotionale Kraft“ dämpfen würden. Die Erzählung würde dadurch unübersichtlich wirken. Vor allem im zweiten Abschnitt des Films würde die Handlung ins Stocken geraten.

Andersrum empfinden manche Kritiken das Ende als zu schnell erzählt. Es würden zu viele Charaktere zu spät eingeführt werden und die erzählerischen Elemente seien zu hastig erklärt.

