Detektiv Conan: Diese 7 Geheimnisse sind nach 28 Jahren noch immer ungelöst

Seit mehr als zwei Jahrzehnten erleben Conan & Co. im Anime-Hit schon allerlei spannende Abenteuer. (Bild: Aoyama/Shogakukan/TMS Entertainment)

"Es gibt immer nur eine Wahrheit und ich finde sie!", sagt unser kleiner Detektiv Conan (eigentlich Shinichi) inzwischen seit 28 Jahren in der gleichnamigen Anime-Serie. Allerdings ist er selbst nach all dieser Zeit einigen Geheimnissen noch immer nicht auf die Spur gekommen. Die sieben nachfolgenden Mysterien wurden zum Beispiel bis heute nicht aufgeklärt.

Achtung, es folgen Spoiler, vor allem zur Schwarzen Organisation, Ai/Shiho und Akemi!

Geheimnis 1: Was ist das Ziel der Schwarzen Organisation?

Im Laufe der Jahrzehnte ist es Conan/Shinichi und seinen Freund*innen gelungen, den mysteriösen Männern in Schwarz, die für das Schrumpfen unserer Spürnase verantwortlich sind, immer näher zu kommen. Inzwischen kennen wir zum Beispiel den Namen des Oberhaupts, haben einen Einblick in ihr weit verzweigtes Netzwerk sowie ihre rücksichtslosen Methoden erhalten.

Conan/Shinichi versucht herauszufinden, was das Ziel der Schwarzen Organisation ist. (Bild: Aoyama/Shogakukan/TMS Entertainment)

Das wahre Ziel der Schwarzen Organisation kennen wir allerdings bis zum heutigen Tage nicht. Streben sie womöglich nach einer wissenschaftlichen Errungenschaft, da sie verschiedene Forschungsprojekte vorantreiben? Ihr wahres Ziel ist noch immer ein riesiges Geheimnis.

Geheimnis 2: Wie kam Rumi Wakasa an Infos der Schwarzen Organisation?

In der 889. Episode der Detektiv Conan-Anime-Serie bekommen unsere kleinen Spürnasen eine neue Vertretungslehrerin: Rumi Wakasa. Diese hatte seitdem mehrere Auftritte und scheint ein besonderes Interesse an Conan und Ai/Shiho zu haben. Noch mysteriöser sind nur ihre Verbindungen zur Schwarzen Organisation.

Rumi Wakasa soll die Klasse der Detective Boys unterrichten. (Bild: Aoyama/Shogakukan/TMS Entertainment)

Ein paar Infos haben wir aber bereits erhalten. So scheint sie einen Groll gegen die Gruppierung zu hegen, da diese Rumis Ziehmutter ermordet hat. Zudem besitzt Rumi Infos über die Gruppierung und das Apotoxin 4869, das Shinichi und Shiho geschrumpft hat.

Rumi hat sogar eine Liste mit Apotoxin 4869-Opfern, was ihr Interesse an Conan und Ai erklären könnte. Wie sie an diese Liste gekommen ist, wissen wir allerdings bis heute nicht.

Geheimnis 3: Was ist Vermouth' Verbindung zum Boss der Schwarzen Organisation?

Vermouth oder auch Wermut, ein Mitglied der Schwarzen Organisation, zählt noch immer zu den geheimnisvollsten Detektiv Conan-Charakteren. Während einer Autofahrt erfahren wir dafür jedoch ein aufregendes Detail über sie: Vermouth hat ein besonderes Verhältnis zum Boss der Schwarzen Organisation.

Vermouth ist ein wichtiges Mitglied der Schwarzen Organisation — mit einem großen Geheimnis! (Bild: Aoyama/Shogakukan/TMS Entertainment)

Von diesem Geheimnis erfahren wir erst durch ihren Kollegen Bourbon beziehungsweise Rei Furuya, der als Agent der Sicherheitspolizei die Organisation unterwandert. Damit er ihr Geheimnis rund um die Beziehung zum Boss nicht auffliegen lässt, soll sie ihm im Gegenzug bei einem Auftrag helfen. Wir wissen bis heute nicht, welches Verhältnis Vermouth zum Oberhaupt der SO hat, doch dieses Geheimnis scheint gewaltig zu sein.

Geheimnis 4: Woran hat Suguru Itakura gearbeitet?

Im fünfteiligen Fall "Der stumm zurückgelassene Beweis" (Episode 332-336) versucht Conan, den Mord an Suguru Itakura aufzuklären. Dieser arbeitete lange als Grafikdesigner, ehe er später für die Schwarze Organisation tätig war und für diese an einem wichtigen Projekt arbeitete. Doch sein Gewissen nagte zusehends an Itakura.

Er kam zu dem Schluss, seine Arbeiten nicht fortführen zu können, wie er in seinem Tagebuch festhielt. Als Grund hierfür nannte er das Wohl der Menschheit! Nachdem die Organisation ihn unter Druck gesetzt hat, wollte er ins Ausland fliehen, wurde vorher allerdings ermordet. Doch hier enden unsere Infos zu Itakura noch nicht.

Woran hat Suguru Itakura wohl für die Schwarze Organisation gearbeitet? (Bild: Aoyama/Shogakukan/TMS Entertainment)

Später erfahren wir in einem Gespräch, dass Vermouth, die den Verstorbenen im Namen der Schwarzen Organisation unter Druck gesetzt hat, Itakuras Auftraggeberin war. Im selben Gespräch wird des Weiteren angedeutet, Vermouth würde gegenüber ihrem Boss und ihren Kollegen verschweigen, dass Conan und Ai verjüngt wurden.

Bis heute wissen wir lediglich, dass die Schwarze Organisation im Besitz von Itakuras unvollendeter Arbeit ist. Worum es sich dabei handelt und was die Gruppe damit überhaupt vorhat, ist hingegen noch immer unklar.

Geheimnis 5: Welches Interesse hat Gin an Ai/Shiho?

Als ehemaliges Mitglied der Schwarzen Organisation lebt Shiho beziehungsweise Ai in ständiger Angst, von ihren einstigen "Kolleg*innen" aufgespürt zu werden. Die größte Angst scheint sie allerdings vor Gin zu haben, der auch Shinichi das Apotoxin 4869 verabreichte.

Gin scheint ein besonderes Interesse an Ai/Shiho zu haben. (Bild: Aoyama/Shogakukan/TMS Entertainment)

Doch es wirkt ebenfalls so, als habe Gin ein enormes Interesse daran, Shiho ausfindig zu machen. Den offiziellen Grund hierfür kennen wir allerdings noch nicht, weshalb Detektiv Conan-Fans bereits seit geraumer Zeit fleißig spekulieren.

Geheimnis 6: Was bedeutet das ‘P.S.’ in Akemis SMS?

Im Laufe der Zeit haben wir in Detektiv Conan erfahren, dass Ai/Shiho eine Schwester namens Akemi hat. Diese hat sich in den FBI-Agenten Shuichi Akai verliebt, allerdings war ihrer Liebesgeschichte bekanntlich kein glückliches Ende vergönnt: Gin, ein Mitglied der mysteriösen Schwarzen Organisation, hat Akemi ermordet.

Was hat Akemi wohl ihrem geliebten Akai am Ende der SMS geschrieben? (Bild: Aoyama/Shogakukan/TMS Entertainment)

Vor ihrem Tod hat Akemi ihrem geliebten Shuichi jedoch noch eine SMS geschickt, in der sie ihn unter anderem fragt, ob er mit ihr zusammen sein möchte. Am Ende der Nachricht steht schließlich ein "P.S.", doch bis heute ist die Bedeutung davon unbekannt.

Geheimnis 7: Was hat es mit ‘Silver Bullet’ auf sich?

Im Laufe der Geschichte fällt immer mal wieder der Begriff "Silberne Kugel" oder auch "Silver Bullet" – und das in verschiedenen Zusammenhängen. Mitglieder der Schwarzen Organisation nutzen diese Bezeichnung zum Beispiel für Personen, die ihr gefährlich werden können, etwa Shuichi Akai oder auch Shinichi Kudo.

Elena Miyano hat an einem Forschungsprojekt mit dem Codenamen "Silver Bullet" gearbeitet. (Bild: Aoyama/Shogakukan/TMS Entertainment)

Darüber hinaus ist dies ebenfalls der Codename eines Forschungsprojekts, an dem unter anderem Shihos/Ais Mutter Elena Miyano mitgearbeitet hat. Was es mit dieser Arbeit auf sich hat, darüber rätseln Fans allerdings bis heute.

Die Aufdeckung welches Mysteriums des Anime-Hits interessiert euch besonders? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!